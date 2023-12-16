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В Бурятии в сгоревшем доме нашли два тела

В Бурятии в сгоревшем доме нашли два тела
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Когда прибыли пожарные, дом был охвачен огнём

Ранним утром в субботу, 16 декабря, в селе Посольское Кабанского района Бурятии загорелся трёхквартирный дом. Пожар произошёл на улице Набережная.

«Возгорание началось с веранды одной из квартир. Была подключена автомашина на подогреве», - сообщает «Кабанск-инфо».

Как сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии, на место незамедлительно выехали пожарные, добровольная пожарная команда, а также спасатели Посольского поисково-спасательного отряда. На момент прибытия первого подразделения дом был охвачен огнём.

В ходе тушения обнаружили сильно обгоревшие тела мужчины и женщины.

На данный момент пожар ликвидирован, его точная площадь устанавливается. Также дознаватель МЧС выясняет причину произошедшего.

Как сообщал «Байкал-Dailу», ночью 5 декабря в посёлке Каменск Кабанского района на пожаре в многоквартирном доме погибли две женщины.


пожар смерть

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