Когда прибыли пожарные, дом был охвачен огнём
Ранним утром в субботу, 16 декабря, в селе Посольское Кабанского района Бурятии загорелся трёхквартирный дом. Пожар произошёл на улице Набережная.
«Возгорание началось с веранды одной из квартир. Была подключена автомашина на подогреве», - сообщает «Кабанск-инфо».
Как сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии, на место незамедлительно выехали пожарные, добровольная пожарная команда, а также спасатели Посольского поисково-спасательного отряда. На момент прибытия первого подразделения дом был охвачен огнём.
В ходе тушения обнаружили сильно обгоревшие тела мужчины и женщины.
На данный момент пожар ликвидирован, его точная площадь устанавливается. Также дознаватель МЧС выясняет причину произошедшего.
Как сообщал «Байкал-Dailу», ночью 5 декабря в посёлке Каменск Кабанского района на пожаре в многоквартирном доме погибли две женщины.
В Бурятии в сгоревшем доме нашли два тела
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 16.12.2023
В больницу попал один человек
Ущерб оценили в сумму более полмиллиона рублей
В то же время наблюдается уменьшение количества бытовых преступлений
Водоёмы в республике стали очень опасными
На месте работали 25 пожарных
Его подельник отделался обязательными работами
Он отправился в самоволку и нашёлся только через семь месяцев
Она поверила преступникам, которые сперва заплатили ей небольшие суммы
В том числе погибли 10 детей
Водитель одного из большегрузов врезался в другой
Местные жители остались без света
Пожар тушили полчаса
Пожар произошёл в Усть-Ордынском
Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы
А ещё семь оказались на больничной койке