Житель Бурятии наловил омуль на 200 с лишним тысяч рублей



Ещё в октябре 41-летний житель Северо-Байкальского района Бурятии попался на незаконной добыче омуля. Он ловил рыбу во время нереста на берегу реки Верхняя Ангара с помощью сетей и лодки. Ущерб составил почти 226 тысяч рублей.







Злоумышленника задержали в ходе рейда сотрудники Северобайкальского линейного отдела МВД России на транспорте.



Против ранее судимого мужчины возбудили уголовное дело за незаконную добычу биоресурсов. Его уже направили в суд для рассмотрения по существу вместе с обвинительным актом, утверждённым Байкальским транспортным прокурором, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

