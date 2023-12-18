Житель Бурятии наловил омуль на 200 с лишним тысяч рублей

Скоро браконьер пойдёт под суд
Ещё в октябре 41-летний житель Северо-Байкальского района Бурятии попался на незаконной добыче омуля. Он ловил рыбу во время нереста на берегу реки Верхняя Ангара с помощью сетей и лодки. Ущерб составил почти 226 тысяч рублей.
Злоумышленника задержали в ходе рейда сотрудники Северобайкальского линейного отдела МВД России на транспорте.
Против ранее судимого мужчины возбудили уголовное дело за незаконную добычу биоресурсов. Его уже направили в суд для рассмотрения по существу вместе с обвинительным актом, утверждённым Байкальским транспортным прокурором, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.
Скоро браконьер пойдёт под суд
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