Житель Бурятии заживо сжёг трёх человек, в том числе свою маму

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Его будут судить за убийства с особой жестокостью



В Бурятии перед судом предстанет 30-летний мужчина, обвиняемый в убийстве с особой жестокостью трёх человек, в том числе своей матери.



Как сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии, мужчина совершил убийства на двух разных заимках вблизи села Ульдурга Еравнинского района.



Первую жертву он убил в феврале 2020 года. В тот день на животноводческой стоянке он употреблял спиртное с одним из работников. Затем вспыхнула ссора, и гость нанёс несколько ударов противнику табуретом по голове. Раненый потерял сознание.



Обвиняемый же поджёг дом и убежал. Потерпевший скончался на месте происшествия в результате полученных ожогов.



После этого мужчина скрывался несколько лет, бродяжничая. Затем вернулся на другую животноводческую стоянку, где работала его мать вместе с сожителем.



Вечером 22 февраля 2023 года мужчина поссорился с ними после распития алкоголя.



- Во время возникшей ссоры обвиняемый решил совершить их убийство, для чего разлил возле входа в дом бензин и поджёг его. Пламя отрезало потерпевшим путь наружу, и они скончались на месте происшествия от отравления продуктами горения, - сообщили в следственном управлении.



Возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство двух и более лиц, совершённое с особой жестокостью» и «Умышленное уничтожение чужого имущества, совершённое путём поджога». Вскоре обвиняемый предстанет перед судом.

