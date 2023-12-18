Его будут судить за убийства с особой жестокостью
В Бурятии перед судом предстанет 30-летний мужчина, обвиняемый в убийстве с особой жестокостью трёх человек, в том числе своей матери.
Как сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии, мужчина совершил убийства на двух разных заимках вблизи села Ульдурга Еравнинского района.
Первую жертву он убил в феврале 2020 года. В тот день на животноводческой стоянке он употреблял спиртное с одним из работников. Затем вспыхнула ссора, и гость нанёс несколько ударов противнику табуретом по голове. Раненый потерял сознание.
Обвиняемый же поджёг дом и убежал. Потерпевший скончался на месте происшествия в результате полученных ожогов.
После этого мужчина скрывался несколько лет, бродяжничая. Затем вернулся на другую животноводческую стоянку, где работала его мать вместе с сожителем.
Вечером 22 февраля 2023 года мужчина поссорился с ними после распития алкоголя.
- Во время возникшей ссоры обвиняемый решил совершить их убийство, для чего разлил возле входа в дом бензин и поджёг его. Пламя отрезало потерпевшим путь наружу, и они скончались на месте происшествия от отравления продуктами горения, - сообщили в следственном управлении.
Возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство двух и более лиц, совершённое с особой жестокостью» и «Умышленное уничтожение чужого имущества, совершённое путём поджога». Вскоре обвиняемый предстанет перед судом.
Житель Бурятии заживо сжёг трёх человек, в том числе свою маму
Происшествия, Фото:
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