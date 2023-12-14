В Бурятии росгвардейцы изъяли 126 единиц оружия

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

Росгвардия проверила владельцев гражданского оружия



Во второй половине ноября в Бурятии росгвардейцы провели свыше 300 проверок владельцев гражданского оружия и выявили 14 фактов грубых нарушений законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



В ходе проверок изъято 126 единиц оружия. Оно либо хранилось неправильно, либо не было учтено вовсе.



Всего с начала года в республике сотрудники Росгвардии провели порядка 6 тысяч проверок обеспечения сохранности оружия. По их результатам было выявлено свыше тысячи административных правонарушений, изъято из оборота более 1400 единиц гражданского оружия и свыше 8500 патронов.

