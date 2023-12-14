Росгвардия проверила владельцев гражданского оружия
Во второй половине ноября в Бурятии росгвардейцы провели свыше 300 проверок владельцев гражданского оружия и выявили 14 фактов грубых нарушений законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
В ходе проверок изъято 126 единиц оружия. Оно либо хранилось неправильно, либо не было учтено вовсе.
Всего с начала года в республике сотрудники Росгвардии провели порядка 6 тысяч проверок обеспечения сохранности оружия. По их результатам было выявлено свыше тысячи административных правонарушений, изъято из оборота более 1400 единиц гражданского оружия и свыше 8500 патронов.
В Бурятии росгвардейцы изъяли 126 единиц оружия
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Эвакуировались 19 человек
Молодой человек зарезал сторожа из-за трактора
На центральной котельной города упало давление
Росгвардия проверила владельцев гражданского оружия
Его задержали в Улан-Удэ
Мировой судья назначил ему штраф
ДТП произошло на федеральной трассе
Он похитил более 1 миллиона рублей
Пожар там начался из-за электрооборудования
Вора поймали, когда он убегал с ноутбуком
По словам очевидца, мужчина в момент ДТП был пьян
Ещё одно землетрясение зафиксировали в прибрежном районе
Наркотические вещества он готовил в своей квартире
Женщина отправляла деньги на протяжении трёх дней
Столкнулись минивэн и грузовик