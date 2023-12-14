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В Бурятии росгвардейцы изъяли 126 единиц оружия

В Бурятии росгвардейцы изъяли 126 единиц оружия
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Росгвардия проверила владельцев гражданского оружия

Во второй половине ноября в Бурятии росгвардейцы провели свыше 300 проверок владельцев гражданского оружия и выявили 14 фактов грубых нарушений законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

В ходе проверок изъято 126 единиц оружия. Оно либо хранилось неправильно, либо не было учтено вовсе.

Всего с начала года в республике сотрудники Росгвардии провели порядка 6 тысяч проверок обеспечения сохранности оружия. По их результатам было выявлено свыше тысячи административных правонарушений, изъято из оборота более 1400 единиц гражданского оружия и свыше 8500 патронов.
Росгвардия оружие

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