Убийце 20 лет
В Заиграевском районе Бурятии следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве.
Преступление произошло в селе Усть-Брянь 4 сентября 2023 года. По данным следствия, молодой человек нигде не работал и злоупотреблял спиртным. Тем вечером он пришёл к 51-летнему односельчанину, однако мужчина не открыл дверь пьяному гостю.
- Тогда обвиняемый сломал стекло в оконном проёме, через него проник в жилое помещение и в ходе произошедшей ссоры нанес хозяину дома множество ударов кулаками, ножом и деревянной палкой по различным частям тела, после чего скрылся. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Его тело позже обнаружил сосед, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Недавно уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд. Молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы.
В Бурятии парень убил мужчину за то, что он не открыл ему дверь
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ему назначили ещё 10 лет лишения свободы
Недавно россиянин скончался после укуса бешеной собаки
Отец детей находится в командировке
Огонь потушили за 10 минут
Убийце 20 лет
Молодой человек перевёл преступникам более 1,7 млн рублей
Хозяин скота застал воров с поличным, когда они грузили туши
Преступники используют различные схемы обмана
Он угнал ВАЗ, припаркованный у магазина
Мать обратилась в полицию не сразу
Все они находятся на ИВЛ
Об этом сообщил глава Бурятии
Возбуждено уголовное дело
Мужчина заявлял о том, что выстрелы были случайными
Девятилетний мальчик скончался в больнице