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В Бурятии парень убил мужчину за то, что он не открыл ему дверь

В Бурятии парень убил мужчину за то, что он не открыл ему дверь
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Убийце 20 лет

В Заиграевском районе Бурятии следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве.

Преступление произошло в селе Усть-Брянь 4 сентября 2023 года. По данным следствия, молодой человек нигде не работал и злоупотреблял спиртным. Тем вечером он пришёл к 51-летнему односельчанину, однако мужчина не открыл дверь пьяному гостю.

- Тогда обвиняемый сломал стекло в оконном проёме, через него проник в жилое помещение и в ходе произошедшей ссоры нанес хозяину дома множество ударов кулаками, ножом и деревянной палкой по различным частям тела, после чего скрылся. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Его тело позже обнаружил сосед, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Недавно уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд. Молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы. 
убийство

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