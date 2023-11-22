В Бурятии парень убил мужчину за то, что он не открыл ему дверь

Убийце 20 лет



В Заиграевском районе Бурятии следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве.



Преступление произошло в селе Усть-Брянь 4 сентября 2023 года. По данным следствия, молодой человек нигде не работал и злоупотреблял спиртным. Тем вечером он пришёл к 51-летнему односельчанину, однако мужчина не открыл дверь пьяному гостю.



- Тогда обвиняемый сломал стекло в оконном проёме, через него проник в жилое помещение и в ходе произошедшей ссоры нанес хозяину дома множество ударов кулаками, ножом и деревянной палкой по различным частям тела, после чего скрылся. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Его тело позже обнаружил сосед, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.



Недавно уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд. Молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы.

