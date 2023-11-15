Он признан виновным в служебном подлоге и мошеннических действиях
В Еравнинском районе Бурятии перед судом предстал бывший директор детско-юношеской спортивной школы. Он получал зарплату за тренировки, которые существовали только на бумаге.
- В ходе следствия установлено, что директор ДЮСШ с 2021 по 2023 учебные годы составил и утвердил подложные документы, в соответствии с которыми назначил себя тренером по волейболу шестерых детей на каждый учебный год. За это ему была выплачена заработная плата в размере 221 тысяч рублей, во внебюджетные фонды в качестве отчислений по заработной плате начислены и оплачены 67 тысяч рублей. При этом фактически он данные трудовые обязанности не выполнял, какие-либо занятия детям не проводил, - сообщили в прокуратуре Бурятии.
В результате преступных действий руководителя ДЮСШ муниципальному бюджету причинён ущерб в размере 288 тысяч рублей.
Еравнинский районный суд признал бывшего директора спортивной школы виновным в мошенничестве в крупном размере и служебном подлоге.
Суд назначил ему наказание в виде штрафа в сумме 150 тысяч рублей, а также лишил права занимать определённые должности на 3 года. Приговор в законную силу пока не вступил.
В Бурятии директор ДЮСШ получал зарплату за фиктивные тренировки
Происшествия, Фото:
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