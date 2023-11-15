15 ноября

14 ноября

Популярное

В Бурятии директор ДЮСШ получал зарплату за фиктивные тренировки

В Бурятии директор ДЮСШ получал зарплату за фиктивные тренировки
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он признан виновным в служебном подлоге и мошеннических действиях

В Еравнинском районе Бурятии перед судом предстал бывший директор детско-юношеской спортивной школы. Он получал зарплату за тренировки, которые существовали только на бумаге.

- В ходе следствия установлено, что директор ДЮСШ с 2021 по 2023 учебные годы составил и утвердил подложные документы, в соответствии с которыми назначил себя тренером по волейболу шестерых детей на каждый учебный год. За это ему была выплачена заработная плата в размере 221 тысяч рублей, во внебюджетные фонды в качестве отчислений по заработной плате начислены и оплачены 67 тысяч рублей. При этом фактически он данные трудовые обязанности не выполнял, какие-либо занятия детям не проводил, - сообщили в прокуратуре Бурятии.

В результате преступных действий руководителя ДЮСШ муниципальному бюджету причинён ущерб в размере 288 тысяч рублей.

Еравнинский районный суд признал бывшего директора спортивной школы виновным в мошенничестве в крупном размере и служебном подлоге.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в сумме 150 тысяч рублей, а также лишил права занимать определённые должности на 3 года. Приговор в законную силу пока не вступил.
спортивная школа ДЮСШ мошенничество служебный подлог

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии директор ДЮСШ получал зарплату за фиктивные тренировки
В Бурятии директор ДЮСШ получал зарплату за фиктивные тренировки
Происшествия, 15.11.2023
Он признан виновным в служебном подлоге и мошеннических действиях
На федеральной трассе в Бурятии произошло массовое ДТП с пострадавшими
На федеральной трассе в Бурятии произошло массовое ДТП с пострадавшими
Происшествия, 15.11.2023
Там столкнулись четыре автомобиля, в одном из которых был газ
На юге Бурятии проведут отстрел волков
На юге Бурятии проведут отстрел волков
Происшествия, 14.11.2023
Регулирование численности хищника произведут в Кяхтинском районе
В Улан-Удэ в результате ДТП «Хонда» встала на бок
В Улан-Удэ в результате ДТП «Хонда» встала на бок
Происшествия, 14.11.2023
Участниками автоаварии стали три автомобиля
Улан-удэнка убила сожителя своей сестры
Улан-удэнка убила сожителя своей сестры
Происшествия, 14.11.2023
Убийство произошло во время семейных посиделок
В Улан-Удэ сотрудники магазина ищут вора-сладкоежку
В Улан-Удэ сотрудники магазина ищут вора-сладкоежку
Происшествия, 14.11.2023
Они просят мужчину добровольно прийти и оплатить товар
В Улан-Удэ 14-летний школьник починил и угнал «Жигули»
В Улан-Удэ 14-летний школьник починил и угнал «Жигули»
Происшествия, 14.11.2023
Перед угоном он заменил аккумулятор и поменял спущенное колесо
В Иркутске парочка избила прохожую, отобрав у неё сумочку с телефоном
В Иркутске парочка избила прохожую, отобрав у неё сумочку с телефоном
Происшествия, 14.11.2023
Внимание преступников привлекла внешность жертвы
В Иркутске водитель «Ауди» сбил мальчика на «зебре»
В Иркутске водитель «Ауди» сбил мальчика на «зебре»
Происшествия, 14.11.2023
ДТП произошло на улице Академическая

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^