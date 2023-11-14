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Улан-удэнка убила сожителя своей сестры

Улан-удэнка убила сожителя своей сестры
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Убийство произошло во время семейных посиделок

В Улан-Удэ суд вынес приговор 40-летней женщине, которая убила сожителя своей сестры. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Преступление произошло 27 июля 2023 года вечером. Вечером женщина, брат, а также их сестра вместе со своим сожителем распивали дома спиртное.

Спустя некоторое время мужчины поссорились из-за пропавших сигарет. Словесный конфликт перерос в потасовку. Тогда женщина взяла нож, подошла к противнику брата со спины и нанесла ему клинком множество ударов по различным частям тела. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Приговором суда женщине назначено 8 лет 3 месяца в исправительной колонии общего режима.
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