Улан-удэнец выстрелил соседу в голову и выбросил на дорогу

Помогала ему супруга



34-летний житель Улан-Удэ признан судом виновным в покушении на убийство.



Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии, преступление произошло в августе 2021 года. Мужчина поссорился со своим соседом и в порыве гнева схватился за пистолет, заряженный травматическим патроном. Он выстрелил соседу прямо в голову.



Испугавшись, стрелявший решил скрыть свою причастность к совершённому преступлению. Мужчина с помощью супруги вынес раненого из двора своего дома. Жертву они выбросили прямо на проезжую часть дороги.



К счастью, истекающего кровью человека обнаружили проезжавшие мимо медики скорой помощи. Они оказали ему своевременную помощь и оперативно доставили в больницу, тем самым спася жизнь.



Железнодорожный районный суд Улан-Удэ назначил виновному 7 лет в исправительной колонии строгого режима.



В прокуратуре уточнили, что приговор обжалуется сторонами, в законную силу пока не вступил.



