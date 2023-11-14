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Улан-удэнец выстрелил соседу в голову и выбросил на дорогу

Улан-удэнец выстрелил соседу в голову и выбросил на дорогу
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Помогала ему супруга

34-летний житель Улан-Удэ признан судом виновным в покушении на убийство.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии, преступление произошло в августе 2021 года. Мужчина поссорился со своим соседом и в порыве гнева схватился за пистолет, заряженный травматическим патроном. Он выстрелил соседу прямо в голову.

Испугавшись, стрелявший решил скрыть свою причастность к совершённому преступлению. Мужчина с помощью супруги вынес раненого из двора своего дома. Жертву они выбросили прямо на проезжую часть дороги.

К счастью, истекающего кровью человека обнаружили проезжавшие мимо медики скорой помощи. Они оказали ему своевременную помощь и оперативно доставили в больницу, тем самым спася жизнь.

Железнодорожный районный суд Улан-Удэ назначил виновному 7 лет в исправительной колонии строгого режима.

В прокуратуре уточнили, что приговор обжалуется сторонами, в законную силу пока не вступил.

покушение на убийство

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