Помогала ему супруга
34-летний житель Улан-Удэ признан судом виновным в покушении на убийство.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии, преступление произошло в августе 2021 года. Мужчина поссорился со своим соседом и в порыве гнева схватился за пистолет, заряженный травматическим патроном. Он выстрелил соседу прямо в голову.
Испугавшись, стрелявший решил скрыть свою причастность к совершённому преступлению. Мужчина с помощью супруги вынес раненого из двора своего дома. Жертву они выбросили прямо на проезжую часть дороги.
К счастью, истекающего кровью человека обнаружили проезжавшие мимо медики скорой помощи. Они оказали ему своевременную помощь и оперативно доставили в больницу, тем самым спася жизнь.
Железнодорожный районный суд Улан-Удэ назначил виновному 7 лет в исправительной колонии строгого режима.
В прокуратуре уточнили, что приговор обжалуется сторонами, в законную силу пока не вступил.
Улан-удэнец выстрелил соседу в голову и выбросил на дорогу
Происшествия, Фото:
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