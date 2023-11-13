По подозрению в убийстве задержан фермер
В доме на фермерской стоянке возле села Цайдам Селенгинского района Бурятии был убит 43-летний мужчина. Он скончался от огнестрельного ранения в голову.
Следователи установили, что мужчину застрелил 45-летний хозяина дома.
По данным следствия, 9 ноября на фермерскую стоянку пришли трое жителей села Цайдам, которых фермер попросил помочь по хозяйству. Вечером, когда работа была окончена, все четверо стали распивать алкоголь. Около полуночи между хозяином и одним из гостей вспыхнула ссора, переросшая в потасовку.
После неё владелец дома ушёл в комнату, взял заряженное охотничье гладкоствольное ружье, вернулся к противнику и выстрелил ему в голову. Потерпевший скончался на месте происшествия.
- На допросе мужчина не признал вину и заявил, что хотел напугать гостя. Однако при осмотре тела предварительно установлено, что выстрел был произведен с близкого расстояния, почти в упор. Также при осмотре в доме обвиняемого обнаружено и изъято ещё одно нарезное охотничье ружье, которое хранилось им незаконно, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Задержанному предъявлено обвинение в убийстве. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Жителя Бурятии застрелили в голову из ружья
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