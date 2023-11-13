Улан-удэнец связал менеджера и ограбил комиссионный магазин









У задержанного изъяли часть похищенного имущества. Один из мобильных телефонов он оставил себе, другой подарил знакомому, пару гаджетов сдал в скупку, а остальное продал случайным прохожим. Электронные часы он подарил собутыльнику, с которым уезжал с места происшествия.



Подозреваемый заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело о разбое.







У задержанного изъяли часть похищенного имущества. Один из мобильных телефонов он оставил себе, другой подарил знакомому, пару гаджетов сдал в скупку, а остальное продал случайным прохожим. Электронные часы он подарил собутыльнику, с которым уезжал с места происшествия.Подозреваемый заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело о разбое.

В Улан-Удэ оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в разбойном нападении на комиссионный магазин на улице Терешковой. Преступником оказался 33-летний безработный, ранее судимый за кражу и угон авто горожанин, сообщили в МВД по Бурятии.Мужчина вечером проник в комиссионный магазин. Угрожая ножом, он связал сотрудницу торговой точки. После похитил несколько мобильных телефонов с витрины, электронные и механические часы, внешний аккумулятор, цифровой фотоаппарат. Также с прилавка забрал смартфон менеджера магазина. Общий ущерб составил более 93 тысяч рублей.- На допросе гражданин пояснил, что преступный умысел у него возник в ходе распития спиртного. Он попросил собутыльника подождать его на остановке, а после совершённого преступления граждане уехали в сторону Элеватора на маршрутном автобусе, - уточнили в МВД.