13 ноября

12 ноября

Популярное

Улан-удэнец связал менеджера и ограбил комиссионный магазин

Улан-удэнец связал менеджера и ограбил комиссионный магазин
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
После преступник уехал с места на маршрутке

В Улан-Удэ оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого в разбойном нападении на комиссионный магазин на улице Терешковой. Преступником оказался 33-летний безработный, ранее судимый за кражу и угон авто горожанин, сообщили в МВД по Бурятии.

Мужчина вечером проник в комиссионный магазин. Угрожая ножом, он связал сотрудницу торговой точки. После похитил несколько мобильных телефонов с витрины, электронные и механические часы, внешний аккумулятор, цифровой фотоаппарат. Также с прилавка забрал смартфон менеджера магазина. Общий ущерб составил более 93 тысяч рублей.

- На допросе гражданин пояснил, что преступный умысел у него возник в ходе распития спиртного. Он попросил собутыльника подождать его на остановке, а после совершённого преступления граждане уехали в сторону Элеватора на маршрутном автобусе, - уточнили в МВД.



У задержанного изъяли часть похищенного имущества. Один из мобильных телефонов он оставил себе, другой подарил знакомому, пару гаджетов сдал в скупку, а остальное продал случайным прохожим. Электронные часы он подарил собутыльнику, с которым уезжал с места происшествия.

Подозреваемый заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело о разбое.



разбой

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнец связал менеджера и ограбил комиссионный магазин
Улан-удэнец связал менеджера и ограбил комиссионный магазин
Происшествия, 13.11.2023
После преступник уехал с места на маршрутке
В Улан-Удэ пешехода сбили на «зебре»
В Улан-Удэ пешехода сбили на «зебре»
Происшествия, 13.11.2023
Мужчину госпитализировали
В Бурятии при столкновении автомобилей пострадал человек
В Бурятии при столкновении автомобилей пострадал человек
Происшествия, 13.11.2023
Водители машин не справились с управлением
Смертельным ДТП с грузовиком и поездом из Бурятии займётся прокуратура
Смертельным ДТП с грузовиком и поездом из Бурятии займётся прокуратура
Происшествия, 13.11.2023
Машинист, его помощник и водитель автомобиля скончались ещё до приезда врачей
В Улан-Удэ всем миром ищут таинственно пропавшего мужчину
В Улан-Удэ всем миром ищут таинственно пропавшего мужчину
Происшествия, 12.11.2023
Он совсем не ориентируется в пространстве и нуждается в помощи
Ехавший из Бурятии поезд столкнулся с грузовиком в Приангарье
Ехавший из Бурятии поезд столкнулся с грузовиком в Приангарье
Происшествия, 12.11.2023
Машинист, его помощник и водитель автомобиля погибли на месте

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^