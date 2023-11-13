В Бурятии возбудили уголовное дело после пожара в здании ГОК «Озёрный»

В Еравнинском районе Бурятии возбудили уголовное дело по факту пожара в здании ГОК «Озёрный». Дело возбуждено органом дознания МЧС по статье 168 УК РФ «Уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершённые путем неосторожного обращения с огнём или иными источниками повышенной опасности».
- Прокуратура Еравнинского района контролирует ход расследования уголовного дела по факту пожара в здании фабрики по переработке руды ГОК «Озёрный». Расследование уголовного дела поручено группе дознавателей, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Размер материального ущерба, причинённого в результате пожара, уточняется.
Как сообщал «Байкал-Dailу», пожар в цехе Озёрной горнорудной компании произошёл утром 8 ноября, о нём стало известно около 9 часов. Возгорание возникло в неэксплуатируемом помещении цеха флотации. Над зданием поднимались большие клубы чёрного дыма.
Огонь охватил 500 кв. метров, горели отделочные материалы.
К 14 часам пожар локализовали, к 14.30 ликвидировали открытое горение. Затем велись работы по разборке конструкций и проливке скрытых очагов горения. Ликвидирован пожар был к 17 часам, о чём сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.
Пострадавших нет.