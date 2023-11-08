Об этом сообщил глава Алексей Цыденов
Возгорание на объекте ГОК «Озёрный» в Еравнинском районе Бурятии полностью ликвидировано. Об этом в 17 часов сообщил в своём Telegram-канале глава республики Алексей Цыденов. Он также поделился новым видео с места возгорания.
«Пожар произошёл в одном из производственных неэксплуатируемых помещений комбината. Как видно на видео, задымления больше нет, пожар потушен. Роспотребнадзор с лабораторией, специалисты комбината работают на месте, производят замеры», - написал глава.
Расследованием причин произошедшего займутся сотрудники Госпожнадзора и самой компании.
Как сообщал «Байкал-Dailу», пожар в цехе Озёрной горнорудной компании произошёл утром, о нём стало известно около 9 часов. Возгорание возникло в неэксплуатируемом помещении цеха флотации. Над зданием поднимались большие клубы чёрного дыма.
Огонь охватил 500 кв. метров, горели отделочные материалы.
К 14 часам пожар локализовали, к 14.30 ликвидировали открытое горение. Затем велись работы по разборке конструкций и проливке скрытых очагов горения.
Пострадавших нет.
В Бурятии ликвидировали пожар в цехе ГОК «Озёрный»
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