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На крупном предприятии в Бурятии начался пожар

На крупном предприятии в Бурятии начался пожар
Происшествия,  Фото: Весь Улан-Удэ • Бурятия
Он произошёл на ГОК «Озёрный»

На ГОК «Озёрный» случился пожар. Об этом первым сообщил в соцсетях глава Бурятии Алексей Цыденов. «Горят отделочные материалы и утеплитель», – написал руководитель региона на своей странице во «ВКонтакте».

Как выяснилось, всё произошло на одном из производственных объектов Озёрной горнорудной компании в Еравнинском районе.

- В ближайшее время пожар будет локализован и потушен. На месте работают пожарные. Пострадавших нет. Предварительные причины выясняются, – рассказали «Байкал-Daily» в пресс-службе ООО «Озёрное» (Озёрная горнорудная компания).



Ранним утром 7 ноября крупный пожар случился в улан-удэнском торговом центре «Гвоздь». Часть кровли в итоге обрушилась. Локализовать пламя удалось после 10:00, открытое горение ликвидировали уже после обеда.

К тушению привлекли 164 человека, задействовать пришлось 48 единиц техники. Осложняла всё планировка здания. Из-за возгорания перекрыли несколько улиц и пустили трамваи через 40 квартал. В итоге Улан-Удэ встал в огромных пробках. После возгорания возбудили сразу два уголовных дела, расследование одного из которых взяли под контроль в прокуратуре Бурятии, а второго – в центральном аппарате СКР.


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