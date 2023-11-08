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В Бурятии локализовали пожар в цехе ГОК «Озёрный»

В Бурятии локализовали пожар в цехе ГОК «Озёрный»
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Тушение продолжается с самого утра

По состоянию на 14 часов пожар в неэксплуатируемом помещении цеха флотации Озёрной горнорудной компании локализован. Работы по полной ликвидации возгорания продолжаются, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

На месте работают пожарные, добровольцы, специалисты МУП ЖКХ и ГОК – всего 31 человек, а также 18 единиц техники.



Как сообщал «Байкал-Dailу», пожар возник на объекте ГОК «Озёрный» в Еравнинском районе сегодня утром. Над зданием поднимались большие клубы чёрного дыма.

Выяснилось, что огнём охвачено 500 кв.м., горят отделочные материалы.

Пострадавших нет.


пожар

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