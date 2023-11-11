Движение автотранспорта ограничили
В пятницу, 10 ноября, в Улан-Удэ на проезжей части автодороги провалился асфальт. Большая яма возникла на ул. Шаляпина, 25.
Провал обследовали специалисты МУП «Водоканал». Предварительная причина провала - технологическое нарушение на канализационном коллекторе, сообщили на предприятии.
Движение автотранспорта приостановлено. Выставлены соответствующие дорожные знаки.
Объезд осуществляется по дороге между зданиями по ул. Шаляпина, 25 к.1 и Шаляпина, 39/3.
Ремонтные работы по улице Шаляпина продолжаются и в субботу, 11 ноября. Работы ведутся в штатном режиме, без ограничения холодного водоснабжения и водоотведения, уточнили в МУП «Водоканал».
На месте работают девять специалистов и пять единиц спецтехники.
В Улан-Удэ на проезжей части провалился асфальт
Происшествия, Фото:
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