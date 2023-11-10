Одна из них потеряла полмиллиона рублей
Сразу четверо пожилых жительниц Гусиноозёрска подверглись обману интернет-аферистов по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Об этом рассказали в МВД по Бурятии.
Так, 88-летней пенсионерке на стационарный телефон позвонил «следователь». Он рассказал, что дочь пенсионерки на машине сбила беременную женщину. И заявил, что для непривлечения её к ответственности необходимо передать курьеру 200 тысяч рублей, что бабушка и сделала.
Другой 89-летней горожанке преступники солгали, что деньги требуются в связи с произошедшей по вине её дочери аварии и необходимостью экстренной госпитализации пострадавшим. Пенсионерка отдала 100 тысяч рублей.
С такой же легендой интернет-преступники позвонили ещё одной женщине преклонного возраста. Однако сообщили, что срочная медицинская помощь необходима в том числе её дочери, получившей травмы в ДТП. Бабушке рекомендовали собрать вещи для отправленной в больницу дочери и вместе с деньгами передать приехавшему мужчине. Взволнованная пенсионерка отдала ему полмиллиона рублей.
«Незнакомец всячески поддерживал выдуманную мошенниками историю и даже старался успокоить плачущую женщину», - отметили в полицию
Распознать аферистов и сохранить свои сбережения удалось лишь 90-летней местной жительнице. Услышав, что её внучка якобы спровоцировала аварию, а для урегулирования конфликта необходима некоторая сумма денег, она сама позвонила ей и убедилась, что всё в порядке.
В Бурятии бабушки отдают деньги «попавшим в ДТП дочерям»
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Одна из них потеряла полмиллиона рублей
Там заменили часть ветхого трубопровода
440 тысяч она успела потерять
Женщина не смогла объяснить необходимость такого «арсенала»
Он украл кольца, серьги, цепи и кулон из драгметалла
Погибшему было 47 лет
Она вышла в коридор, но из-за плотного дыма быстро потеряла ориентир
Водитель отвлёкся на телефон
Мужчина отсудил компенсацию морального вреда
Также временно не будет горячей воды
Он украл технику, одежду и украшения
Момент аварии сняла камера видеонаблюдения
Водителя разыскивает полиция
Пожар тушили шесть человек
Паспортом он решил шантажировать экс-супругу