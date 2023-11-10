В Бурятии бабушки отдают деньги «попавшим в ДТП дочерям»

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Одна из них потеряла полмиллиона рублей



Сразу четверо пожилых жительниц Гусиноозёрска подверглись обману интернет-аферистов по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Об этом рассказали в МВД по Бурятии.



Так, 88-летней пенсионерке на стационарный телефон позвонил «следователь». Он рассказал, что дочь пенсионерки на машине сбила беременную женщину. И заявил, что для непривлечения её к ответственности необходимо передать курьеру 200 тысяч рублей, что бабушка и сделала.



Другой 89-летней горожанке преступники солгали, что деньги требуются в связи с произошедшей по вине её дочери аварии и необходимостью экстренной госпитализации пострадавшим. Пенсионерка отдала 100 тысяч рублей.



С такой же легендой интернет-преступники позвонили ещё одной женщине преклонного возраста. Однако сообщили, что срочная медицинская помощь необходима в том числе её дочери, получившей травмы в ДТП. Бабушке рекомендовали собрать вещи для отправленной в больницу дочери и вместе с деньгами передать приехавшему мужчине. Взволнованная пенсионерка отдала ему полмиллиона рублей.



«Незнакомец всячески поддерживал выдуманную мошенниками историю и даже старался успокоить плачущую женщину», - отметили в полицию



Распознать аферистов и сохранить свои сбережения удалось лишь 90-летней местной жительнице. Услышав, что её внучка якобы спровоцировала аварию, а для урегулирования конфликта необходима некоторая сумма денег, она сама позвонила ей и убедилась, что всё в порядке.

