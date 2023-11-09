Мошенники «разводят» улан-удэнцев дешёвыми съёмными квартирами

Только за сутки в полицию обратились трое пострадавших



8 ноября в полицию обратились трое жителей Улан-Удэ, пострадавших от аферистов в сфере аренды жилья, сообщили в МВД по Бурятии.



Первой жертвой стал 19-летний уроженец Тарбагатайского района, получающий образование в Улан-Удэ. Студенту понадобилось съёмное жильё и он нашёл в соцсети заманчивое предолжение.



Молодой человек созвонился с арендодателем, пообщался с ним и оплатил залог в 10 тысяч рублей. Как только деньги были перечислены, автор предложения удалил объявление с сайта.



Похожий случай произошёл в Железнодорожном районе. 38-летний мужчина также искал съёмную квартиру и нашёл в соцсетях привлекательное по цене предложение. «Хозяин» убедил потерпевшего внести залог в 7 тысяч рублей, чтобы забронировать квартиру. Как и в первом случае, как только требуемая сумма была переведена, «арендатор» перестал выходить на связь.



В этот же день 22-летний молодой человек в группе в мессенджере увидел объявление о сдаче квартиры с невысокой арендной платой. Связавшись с мнимым хозяином жилья и обговорив детали, он также внёс залог в сумме 10 тысяч рублей. Мошенник получил деньги и сразу же перестал выходить на связь.



По данным фактам возбуждены уголовные дела, проводится расследование, устанавливаются причастные к совершению преступлений.







