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Появилось новое видео пожара на объекте ГОК «Озёрный» в Бурятии

Появилось новое видео пожара на объекте ГОК «Озёрный» в Бурятии
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Огнём охвачено 500 кв. метров

Появилось новое видео пожара в цехе производственного объекта ГОК «Озёрный» в Еравнинском районе Бурятии. На кадрах, представленных республиканским агентством ГО и ЧС, виден густой чёрный дым, поднимающийся над зданием.



- По уточнённой информации, общая площадь здания 150х100 кв.м. Огнём охвачено 500 кв.м., горят отделочные материалы. На месте работает одно звено газодымозащитной службы службы безопасности ГОК «Озерный», - уточнили в агентстве ГО и ЧС.

Всего к тушению пожара привлечено 32 специалиста и 18 единиц техники (группировка растёт: чуть ранее было 29 человек и 16 единиц техники).

В свою очередь, глава Бурятии Алексей Цыденов в своём Telegram-канале сообщил, что распространение огня остановлено.

Пострадавших в результате пожара нет.

Как сообщал «Байкал-Dailу», о начавшемся утром пожаре на объекте ГОК «Озёрный» первым проинформировал в соцсетях глава Бурятии. В свою очередь, в пресс-службе ООО «Озёрное» (Озёрная горнорудная компания) заявили, что « в кратчайшие сроки пожар будет локализован и потушен».

Причины возгорания будут установлены позже.
пожар

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