Огнём охвачено 500 кв. метров
Появилось новое видео пожара в цехе производственного объекта ГОК «Озёрный» в Еравнинском районе Бурятии. На кадрах, представленных республиканским агентством ГО и ЧС, виден густой чёрный дым, поднимающийся над зданием.
- По уточнённой информации, общая площадь здания 150х100 кв.м. Огнём охвачено 500 кв.м., горят отделочные материалы. На месте работает одно звено газодымозащитной службы службы безопасности ГОК «Озерный», - уточнили в агентстве ГО и ЧС.
Всего к тушению пожара привлечено 32 специалиста и 18 единиц техники (группировка растёт: чуть ранее было 29 человек и 16 единиц техники).
В свою очередь, глава Бурятии Алексей Цыденов в своём Telegram-канале сообщил, что распространение огня остановлено.
Пострадавших в результате пожара нет.
Как сообщал «Байкал-Dailу», о начавшемся утром пожаре на объекте ГОК «Озёрный» первым проинформировал в соцсетях глава Бурятии. В свою очередь, в пресс-службе ООО «Озёрное» (Озёрная горнорудная компания) заявили, что « в кратчайшие сроки пожар будет локализован и потушен».
Причины возгорания будут установлены позже.
Появилось новое видео пожара на объекте ГОК «Озёрный» в Бурятии
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
ДТП произошло ещё в мае, но уголовное дело возбудили после вмешательства прокуратуры
«Тойота Королла» врезалась в «Тойоту Лэнд Крузер»
Ситуацию взял под контроль председатель СК России
Горит неэксплуатируемый цех
Он произошёл на ГОК «Озёрный»
Посетитель кафе погиб от рук пьяного молодого человека
В потасовке оказались замешаны даже девушки
Теперь пёсику требуется несколько операций
После возгорания в «Гвозде» возбудили ещё одно уголовное дело
Женщина сама дала мужчине ключи от квартиры
После убийства мужчина спокойно уснул
Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора
Она боялась, что инциденты негативно отразятся на престиже учреждения
Его расследование проконтролирует прокуратура
Женщина погибла от ожогов более 70% тела