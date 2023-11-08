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ФСБ задержала в Бурятии пособника украинских спецслужб

ФСБ задержала в Бурятии пособника украинских спецслужб
Происшествия, 
Возбуждено уголовное дело о госизмене

Сотрудники ФСБ задержали в Бурятии пособника украинских спецслужб. Он склонял военнослужащих к переходу на сторону ВСУ. Об этом сообщают федеральные СМИ со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности пресечена на территории Республики Бурятия деятельность пособника украинской разведки. Подозреваемый склонял российских военнослужащих к переходу на сторону ВСУ после прибытия в зону проведения спецоперации», - говорится в сообщении.



Отмечается, что в качестве аргументов подозреваемый использовал заведомо ложные сведения, дискредитирующие Вооруженные силы РФ. В частности, «гарантировал организовать российским военнослужащим связь с его кураторами из украинских спецслужб».

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ «Государственная измена». По ней предусмотрено лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей, а максимальное наказание – пожизненное лишение свободы.

госизмена

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