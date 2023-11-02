Продавец в момент кражи обедала в соседнем павильоне
Днём 30 октября в полицию по Железнодорожному району в Улан-Удэ поступило заявление о краже товара на торговой базе.
35-летняя продавец сообщила, что неизвестный украл уличного прилавка набор автомобильных ключей, пока она сама обедала у коллеги-продавца в соседнем павильоне. Ущерб составил 5,5 тысяч рублей.
- Отметим, предназначенные для продажи вещи лежали в свободном доступе без каких-либо креплений. При этом, по словам потерпевшей, она уже не раз уходила обедать к соседке, оставляя имущество без присмотра и полагаясь на камеры видеонаблюдения на рынке, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Камера зафиксировала момент кражи. Вскоре по горячим следами полицейские задержали 54-летнего улан-удэнца. Ранее он был неоднократно судим за имущественные и тяжкие против личности преступления.
Он признался, что украденный товар в тот же день продал прохожему.
Мужчина подрабатывает грузчиком на различных базах, разнорабочим на фермах. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Улан-удэнец украл с прилавка набор автомобильных ключей
Происшествия, Фото:
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