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Улан-удэнец украл с прилавка набор автомобильных ключей

Улан-удэнец украл с прилавка набор автомобильных ключей
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Продавец в момент кражи обедала в соседнем павильоне

Днём 30 октября в полицию по Железнодорожному району в Улан-Удэ поступило заявление о краже товара на торговой базе.

35-летняя продавец сообщила, что неизвестный украл уличного прилавка набор автомобильных ключей, пока она сама обедала у коллеги-продавца в соседнем павильоне. Ущерб составил 5,5 тысяч рублей.

- Отметим, предназначенные для продажи вещи лежали в свободном доступе без каких-либо креплений. При этом, по словам потерпевшей, она уже не раз уходила обедать к соседке, оставляя имущество без присмотра и полагаясь на камеры видеонаблюдения на рынке, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Камера зафиксировала момент кражи. Вскоре по горячим следами полицейские задержали 54-летнего улан-удэнца. Ранее он был неоднократно судим за имущественные и тяжкие против личности преступления.

Он признался, что украденный товар в тот же день продал прохожему.

Мужчина подрабатывает грузчиком на различных базах, разнорабочим на фермах. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
кража

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