В Бурятии браконьер выловил хариусов, ельцов и налимов на 800 тысяч

Он незаконно рыбачил в Окинском районе



Суд обязал иркутянина, незаконно ловившего рыбу в Окинском районе Бурятии, возместить причинённый ущерб.



Мужчину задержали в июне 2022 года на озере Ильчир. Он незаконно выловил 253 сибирского хариуса, 643 ельцов, а также 14 налимов. Ущерб водным биологическим ресурсам вред превысил 800 тысяч рублей.



- Прокурор Окинского района в интересах государства направил в суд исковое заявление о взыскании с виновного лица размера нанесённого преступлением ущерба. Свердловский районный суд Иркутска иск удовлетворил, - сообщили в прокуратуре Бурятии.



Решение пока не вступило в законную силу.

