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В Бурятии браконьер выловил хариусов, ельцов и налимов на 800 тысяч

В Бурятии браконьер выловил хариусов, ельцов и налимов на 800 тысяч
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он незаконно рыбачил в Окинском районе

Суд обязал иркутянина, незаконно ловившего рыбу в Окинском районе Бурятии, возместить причинённый ущерб.

Мужчину задержали в июне 2022 года на озере Ильчир. Он незаконно выловил 253 сибирского хариуса, 643 ельцов, а также 14 налимов. Ущерб водным биологическим ресурсам вред превысил 800 тысяч рублей.

- Прокурор Окинского района в интересах государства направил в суд исковое заявление о взыскании с виновного лица размера нанесённого преступлением ущерба. Свердловский районный суд Иркутска иск удовлетворил, - сообщили в прокуратуре Бурятии.

Решение пока не вступило в законную силу.
браконьерство рыба

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