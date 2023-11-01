В Бурятии потушили пожар на пилораме





Ночью 1 ноября в селе Турунтаево Прибайкальского района Бурятии произошёл пожар на пилораме. Очевидцы увидели дым и сообщили о произошедшем в пожарную часть.Когда пожарные прибыли, на территории лесопилки горели пиломатериалы, навес и деревянный вагончик.- Существовала угроза распространения огня на соседние надворные постройки, здания магазинов и кафе. Благодаря быстрым и грамотным действиям пожарных распространение огня удалось предотвратить. Для полной ликвидации пожара личному составу потребовалось более трёх часов, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.В результате пожара сгорели пиломатериалы объёмом четыре кубометра, навес на площади 200 квадратных метров и вагончик.По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.В тушении пожара были задействованы 12 пожарных и шесть единиц техники. Также им помогали местные жители.