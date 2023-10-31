В Бурятии сельчанин схлопотал уголовное дело из-за подарков для любимой



Недавно перед судом предстал житель Бичурского района, против которого возбудили уголовное дело за кражу с банковского счёта с причинением значительного ущерба – по пункту «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. Началось всё с того, что сельчанин продал одной женщине свой телефон.



На том мобильнике было приложение популярного маркетплейса. В январе бичурец зашёл в личный кабинет и увидел, что к нему привязала банковская карта женщины, купившей сотовый. И решил отовариться по ней.



Злоумышленник купил на чужие деньги косметику и одежду для своей девушки. В итоге он потратил с карточки более 5000 рублей. В ходе следствия сельчанин полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и возместил ущерб.



В итоге мужчине дали год лишения свободы с аналогичным испытательным сроком. Как сообщили в пресс-службе Бичурского районного суда, приговор уже вступил в законную силу.