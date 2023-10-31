31 октября

30 октября

Популярное

В Бурятии сельчанин схлопотал уголовное дело из-за подарков для любимой

В Бурятии сельчанин схлопотал уголовное дело из-за подарков для любимой
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина отоварился на популярном маркетплейсе по чужой карточке

Недавно перед судом предстал житель Бичурского района, против которого возбудили уголовное дело за кражу с банковского счёта с причинением значительного ущерба – по пункту «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. Началось всё с того, что сельчанин продал одной женщине свой телефон.

На том мобильнике было приложение популярного маркетплейса. В январе бичурец зашёл в личный кабинет и увидел, что к нему привязала банковская карта женщины, купившей сотовый. И решил отовариться по ней.
 
Злоумышленник купил на чужие деньги косметику и одежду для своей девушки. В итоге он потратил с карточки более 5000 рублей. В ходе следствия сельчанин полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и возместил ущерб.
 
В итоге мужчине дали год лишения свободы с аналогичным испытательным сроком. Как сообщили в пресс-службе Бичурского районного суда, приговор уже вступил в законную силу. 
уголовное дело кража суд

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии сельчанин схлопотал уголовное дело из-за подарков для любимой
В Бурятии сельчанин схлопотал уголовное дело из-за подарков для любимой
Происшествия, 31.10.2023
Мужчина отоварился на популярном маркетплейсе по чужой карточке
В Улан-Удэ сотрудник дважды обворовал автомойку
В Улан-Удэ сотрудник дважды обворовал автомойку
Происшествия, 31.10.2023
Предприниматель в первый раз не стал обращаться в полицию
В Улан-Удэ мошенники маскировались под агентство недвижимости
В Улан-Удэ мошенники маскировались под агентство недвижимости
Происшествия, 31.10.2023
Одного из аферистов, разводивших людей на деньги, закрыли в СИЗО
Жителя Улан-Удэ будут судить за кустарное оружие
Жителя Улан-Удэ будут судить за кустарное оружие
Происшествия, 31.10.2023
Он незаконно изготовил пистолет и автомат

Читинец украл у собутыльника норковую шубу и бензопилу
Читинец украл у собутыльника норковую шубу и бензопилу
Происшествия, 31.10.2023
Украденное он продал прохожему на улице
В Бурятии из-за бруцеллёза умертвят ещё три десятка коров
В Бурятии из-за бруцеллёза умертвят ещё три десятка коров
Происшествия, 31.10.2023
У них подтвердилось опасное заболевание 
В Бурятии мучительно погиб рыбак
В Бурятии мучительно погиб рыбак
Происшествия, 31.10.2023
Он выпал из лодки и запутался в сетях
Улан-удэнец выловил из реки снаряд
Улан-удэнец выловил из реки снаряд
Происшествия, 31.10.2023
На месте работали взрывотехники Росгвардии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^