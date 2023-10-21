В Бурятии деблокировали водителей из искорёженных иномарок

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

ДТП произошло в Тункинском районе



Днём, 21 октября, в двух километрах от села Зун-Мурино Тункинского района Бурятии произошло лобовое ДТП. Здесь столкнулись автомобили «Тойота Камри» и «Мазда». В результате водителей зажало в салоне повреждёнными конструкциями автомобилей. На место происшествия вызвали спасателей.



- Прибыв на место происшествия, спасатели Бурятской республиканской ПСС с помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования деблокировали пострадавшего водителя автомобиля «Мазда». Водителя второго автомобиля «Тойота Камри» деблокировали очевидцы, в числе которых был спасатель Забайкальского поисково-спасательного отряда, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



Оба пострадавших мужчин были переданы бригаде скорой помощи





