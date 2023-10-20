Огонь тушили 55 человек
В Бурятии потушили сложный лесной пожар в Прибайкальском районе, действовавший на Монастырском острове озера Котокель. Как сообщал «Байкал-Daily», лесной спецназ добирался к месту на лодке.
Причиной возгорания стало неосторожное обращение людей с огнём, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
На тушении работали 55 сотрудников лесной охраны и пожарных десантников. Было задействовано семь единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 19 га.
- Тушение пожара осложнялось труднодоступной местностью с крутизной склона более 40 градусов, каменистыми россыпями, толстой лесной подстилкой и сильным ветром, - отметили в РАЛХ.
На утро 20 октября новых пожаров в лесах республики не зарегистрировано.
В Бурятии потушили лесной пожар на острове озера Котокель
Происшествия, Фото:
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