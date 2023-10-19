19 октября

18 октября

Популярное

В Бурятии лесной спецназ добирался к месту пожара на лодке

В Бурятии лесной спецназ добирался к месту пожара на лодке
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
Возгорание тушат на острове озера Котокель

В Бурятии продолжают тушить лесной пожар в Прибайкальском районе. Он с 14 октября действует на Монастырском острове озера Котокель.

В тушении участвуют 43 человека – сотрудники лесной охраны и пожарных десантников. Задействовано семь единиц лесопожарной техники, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Общая площадь, пройденная огнём, составляет 19 га.

- Пожар действует на Монастырском острове озера Котокель. Лесной спецназ был доставлен на место возгорания с помощью лодки. Тушение осложняют сильный порывистый ветер, горы, каменистые россыпи и толстая лесная подстилка. Предполагаемый прогноз ликвидации лесного пожара – вторая половина дня, - сообщил руководитель республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.


Других пожаров в Бурятии не зарегистрировано. 
лесные пожары

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ пропала 71-летняя женщина, страдающая потерей памяти
В Улан-Удэ пропала 71-летняя женщина, страдающая потерей памяти
Происшествия, 19.10.2023
Пенсионерка совсем не ориентируется в городе
В Бурятии преступную группу будут судить за рубку леса на 10 млн
В Бурятии преступную группу будут судить за рубку леса на 10 млн
Происшествия, 19.10.2023
Преступники вырубали деревья в Еравнинском районе
В Бурятии лесной спецназ добирался к месту пожара на лодке
В Бурятии лесной спецназ добирался к месту пожара на лодке
Происшествия, 19.10.2023
Возгорание тушат на острове озера Котокель
В Ангарске кошка упала в трансформатор и переполошила экстренные службы
В Ангарске кошка упала в трансформатор и переполошила экстренные службы
Происшествия, 19.10.2023
Местные жители даже сперва подумали, что произошёл взрыв
В Иркутской области задержали 16-летнего курьера мошенников
В Иркутской области задержали 16-летнего курьера мошенников
Происшествия, 19.10.2023
Он забрал у пенсионеров свыше миллиона рублей
Житель Бурятии спьяну обматерил уфсиновца и схлопотал штраф
Житель Бурятии спьяну обматерил уфсиновца и схлопотал штраф
Происшествия, 19.10.2023
Ему придётся выложить за оскорбления 1000 рублей
В заказнике Бурятии задержали автомобиль с коноплёй
В заказнике Бурятии задержали автомобиль с коноплёй
Происшествия, 18.10.2023
У водителя и пассажира обнаружили два пакета с собранной коноплёй
На кладбище в Бурятии орудуют вандалы
На кладбище в Бурятии орудуют вандалы
Происшествия, 18.10.2023
Кто-то исписал памятники краской
В Бурятии в ДТП из-за плохих дорог погибли 39 человек
В Бурятии в ДТП из-за плохих дорог погибли 39 человек
Происшествия, 18.10.2023
Всего зарегистрировано около 300 таких аварий

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^