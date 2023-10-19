В Бурятии лесной спецназ добирался к месту пожара на лодке













В Бурятии продолжают тушить лесной пожар в Прибайкальском районе. Он с 14 октября действует на Монастырском острове озера Котокель.В тушении участвуют 43 человека – сотрудники лесной охраны и пожарных десантников. Задействовано семь единиц лесопожарной техники, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.Общая площадь, пройденная огнём, составляет 19 га.- Пожар действует на Монастырском острове озера Котокель. Лесной спецназ был доставлен на место возгорания с помощью лодки. Тушение осложняют сильный порывистый ветер, горы, каменистые россыпи и толстая лесная подстилка. Предполагаемый прогноз ликвидации лесного пожара – вторая половина дня, - сообщил руководитель республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.Других пожаров в Бурятии не зарегистрировано.