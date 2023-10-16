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Улан-удэнка помыла нож после того, как убила сожителя

Улан-удэнка помыла нож после того, как убила сожителя
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Убийство произошло во время ссоры

В квартире дома на улице Денисова в Улан-Удэ произошло убийство. 39-летняя женщина зарезала своего 44-летнего сожителя.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии, женщину задержали на месте преступления; ей уже предъявлено обвинение в убийстве.

По данным следствия, 14 октября в течение дня сожители у себя в квартире употребляли спиртное. На фоне алкогольного опьянения из ревности они поругались. Женщина в этот момент держала в руке нож и во время ссоры нанесла им удар в грудь. Мужчина скончался на месте происшествия.

Убийца сперва помыла нож. После позвала соседей, которые позвонили в скорую помощь и полицию.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения, следствие будет ходатайствовать о заключении под стражу. По уголовному делу продолжаются следственные действия.


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