Улан-удэнка помыла нож после того, как убила сожителя

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Убийство произошло во время ссоры



В квартире дома на улице Денисова в Улан-Удэ произошло убийство. 39-летняя женщина зарезала своего 44-летнего сожителя.



Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Бурятии, женщину задержали на месте преступления; ей уже предъявлено обвинение в убийстве.



По данным следствия, 14 октября в течение дня сожители у себя в квартире употребляли спиртное. На фоне алкогольного опьянения из ревности они поругались. Женщина в этот момент держала в руке нож и во время ссоры нанесла им удар в грудь. Мужчина скончался на месте происшествия.



Убийца сперва помыла нож. После позвала соседей, которые позвонили в скорую помощь и полицию.



Сейчас решается вопрос об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения, следствие будет ходатайствовать о заключении под стражу. По уголовному делу продолжаются следственные действия.





