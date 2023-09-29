Он не построил дом на Ключевской
Суд признал виновным генерального директора строительной организации в мошенничестве путём обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В судебном заседании установлено, что с августа 2013 года по март 2015 года руководитель акционерного общества от имени возглавляемого им юридического лица заключил договоры долевого строительства многоквартирного жилого дома № 56а по улице Ключевская. Однако взятые на себя обязательства не выполнил, полученными по договорам денежными средствами распорядился по собственному усмотрению.
От его действий пострадали восемь дольщиков, размер причинённого им ущерба составил более 9 млн рублей.
- Октябрьский районный суд Улан-Удэ с учётом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Приговор не вступил в законную силу.
Также судом удовлетворены исковые требования потерпевших о взыскании причинённого ущерба.
В Улан-Удэ отправили в колонию бизнесмена, обманувшего дольщиков на 9 млн
Происшествия, Фото:
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