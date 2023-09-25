Его отключат во вторник и пятницу
26 и 29 сентября в Закаменске с 9:00 до 18:00 будет отключено электричество. Света не будет из-за проведения ремонтных работ.
По информации администрации Закаменского района, перерыв в электроснабжении будет по адресам: Дачи 1, 2, м. Нарын, пер. Вершинского, ул. 50-летия Октября, Апрельская, Бабушкина, Байкальская, Береговая, Весенняя, Горная, Горького, Дачная, Декабристов, Закаменская, Звёздная, Каменная, Карьерная, Крупской, 21, Транспортная, Ленина 7, 7а, школа №1, Лесная, Лиственная, Листовая, Луговая, Лунная, Лучезарная, Магистральная, Мирная, Начальная, Новосёлов, Партизанская, Первомайская, Полевая, Почтовая, Пушкина, Радужная, Речная, Северная, Седлецкого, Совхоз, Совхозная, Таёжная, Трактовая, Транспортная, Цветочная, Школьная.
В Закаменске не будет света
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