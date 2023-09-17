В Улан-Удэ в столкновении легковушки и микроавтобуса пострадал мужчина

На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии





По предварительным данным, около 09.30 на улице Бограда водитель автомобиля «Тойота Филдер» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной «Фиат Дукато». Микроавтобус следовал не по маршруту.



Как сообщили в УГИБДД по Бурятии, в результате ДТП водитель легкового автомобиля получил тяжёлые травмы.



На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии.





