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В Улан-Удэ в столкновении легковушки и микроавтобуса пострадал мужчина

В Улан-Удэ в столкновении легковушки и микроавтобуса пострадал мужчина
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии

По предварительным данным, около 09.30 на улице Бограда водитель автомобиля «Тойота Филдер» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной «Фиат Дукато». Микроавтобус следовал не по маршруту.

Как сообщили в УГИБДД по Бурятии, в результате ДТП водитель легкового автомобиля получил тяжёлые травмы.

На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшей аварии.


ДТП

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