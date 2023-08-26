В Бурятии вальщик оказался «чёрным» лесорубом

Мужчина получил условный срок



Житель Кяхтинского района Бурятии признан виновным в незаконной рубке леса в крупном размере.



17 мая в ходе патрулирования главный лесничий Кяхтинского лесничества обнаружил незаконная рубку сырорастущих деревьев. Оказалось, что к преступлению причастен вальщик леса.



Он после заготовки древесины в марте, находясь в лесоделяне и зная, что рубке подлежат только клеймёные деревья, бензопилой спилил деревья, отнесённых к группе защитных лесов.



Объём составил 2,54 кубометров, ущерб - 50 457 рублей.



В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся.



Приговором Кяхтинского районного суда ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно, с испытательным сроком на один год.



Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе суда.

