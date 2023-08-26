Мужчина получил условный срок
Житель Кяхтинского района Бурятии признан виновным в незаконной рубке леса в крупном размере.
17 мая в ходе патрулирования главный лесничий Кяхтинского лесничества обнаружил незаконная рубку сырорастущих деревьев. Оказалось, что к преступлению причастен вальщик леса.
Он после заготовки древесины в марте, находясь в лесоделяне и зная, что рубке подлежат только клеймёные деревья, бензопилой спилил деревья, отнесённых к группе защитных лесов.
Объём составил 2,54 кубометров, ущерб - 50 457 рублей.
В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся.
Приговором Кяхтинского районного суда ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно, с испытательным сроком на один год.
Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе суда.
В Бурятии вальщик оказался «чёрным» лесорубом
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчина получил условный срок
Второй подросток не пострадал
К тушению привлекались 19 человек
Женщина оставила заявку с личными данным на сайте
Он возник из-за сухой грозы
Мужчина совершил преступление на глазах у кассира
Её жертвами стали минимум десять человек
Площадь составила более восьми гектаров
Они участвовали в тушении более 20 крупных лесных пожаров
Он незаконно спилил деревья
Поиски шли 10 дней
Стаи известны результаты эпидемиологического расследования
Она ударила его ножом несколько раз
Произошло более 80 возгораний
Юные хулиганы убежали с места