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В Бурятии вальщик оказался «чёрным» лесорубом

В Бурятии вальщик оказался «чёрным» лесорубом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина получил условный срок

Житель Кяхтинского района Бурятии признан виновным в незаконной рубке леса в крупном размере.

17 мая в ходе патрулирования главный лесничий Кяхтинского лесничества обнаружил незаконная рубку сырорастущих деревьев. Оказалось, что к преступлению причастен вальщик леса.

Он после заготовки древесины в марте, находясь в лесоделяне и зная, что рубке подлежат только клеймёные деревья, бензопилой спилил деревья, отнесённых к группе защитных лесов.

Объём составил 2,54 кубометров, ущерб - 50 457 рублей.

В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину, в содеянном раскаялся.

Приговором Кяхтинского районного суда ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно, с испытательным сроком на один год.

Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе суда. 
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