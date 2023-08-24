В Бурятии дети массово заболели в летнем лагере





В летнем лагере «Байкальский Бор» в Прибайкальском районе Бурятии произошло массовое заболевание детей.- Прокуратура республики организовала проверку по факту массового заболевания детей в детском лагере «Байкальский Бор». В ходе проверки будет дана оценка соблюдению администрацией организации отдыха и оздоровления требований санитарно-эпидемиологического законодательства, законов об образовании и охране здоровья несовершеннолетних, - сообщила прокуратура Бурятии.Как уточнили «Байкал-Daily», в пресс-службе надзорного органа, заболели более 20 детей. Некоторые из них госпитализированы, а остальные направлены на амбулаторное лечение.По предварительной информации, это не отравление. Что именно произошло в лагере, сейчас устанавливается.Информация уточняется.