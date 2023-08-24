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В Бурятии дети массово заболели в летнем лагере

В Бурятии дети массово заболели в летнем лагере
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Заболели более 20 детей

В летнем лагере «Байкальский Бор» в Прибайкальском районе Бурятии произошло массовое заболевание детей.

- Прокуратура республики организовала проверку по факту массового заболевания детей в детском лагере «Байкальский Бор». В ходе проверки будет дана оценка соблюдению администрацией организации отдыха и оздоровления требований санитарно-эпидемиологического законодательства, законов об образовании и охране здоровья несовершеннолетних, - сообщила прокуратура Бурятии.

Как уточнили «Байкал-Daily», в пресс-службе надзорного органа, заболели более 20 детей. Некоторые из них госпитализированы, а остальные направлены на амбулаторное лечение.

По предварительной информации, это не отравление. Что именно произошло в лагере, сейчас устанавливается.

Информация уточняется.  

Санаторно-оздоровительный лагерь «Байкальский Бор» вновь открыли в 2019 году. Два года лагерь не работал, все помещения были законсервированы.





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