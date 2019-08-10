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Глава Бурятии проверил работу вновь открывшегося лагеря «Байкальский бор»

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В восстановление детского лагеря вложили более 20 миллионов рублей. ФОТО   

В Прибайкальском районе Бурятии в этом году восстановил работу детский санаторно-оздоровительный лагерь «Байкальский Бор», закрытый два года назад. О том, что лагерь решено восстановить, стало известно осенью 2018 года.

После закрытия в 2017 году все помещения были законсервированы, а системы водоснабжения и отопления пришли в негодность. 
 
- Здесь была нарушена вся система водоснабжения, вся система отопления была разморожена, столовая была вся разморожена. Но хорошо, что в спальном корпусе удалось сохранить систему водоснабжения. Но самый большой ущерб был в столовой, там всё оборудование было выведено из строя, - рассказал директор детского санаторно-оздоровительного лагеря «Байкальский бор» Эдуард Андриянов.

До закрытия лагерь мог принять до 250 детей. Сюда приезжали отдыхать дети из Улан-Удэ, районов Бурятии, одарённые, а также социально незащищённые дети Забайкальского края, Иркутской области, Москвы, из Монголии и Китая.

И весной этого года нашёлся инвестор для учреждения. Чтобы привести лагерь в порядок и вновь начать принимать детей, новый владелец вложил более 20 миллионов рублей. Был сделан косметический ремонт, обновлена кухня, санузлы, приобретена новая мебель и оборудование.

- Я сам отдыхал в детском лагере, это была физико-математическая школа при Новосибирском государственном университете, были сами приятные воспоминания. Это перевернуло всё моё сознание. В детских лагерях всегда будет хорошо для детей. Многие родители, мои знакомые говорят, что в детстве здесь отдыхали, и сейчас с удовольствием отправят сюда детей, - рассказал инвестор Тумур Дондуков.

Также сейчас обсуждается вопрос о строительстве дополнительных объектов. Планируется возвести многоцелевой спортзал, чтобы иметь возможность принимать здесь для лечения и восстановления детей, которые принимают участие в российских и международных соревнованиях.

В рамках рабочей поездки лагерь «Байкальский бор» посетил Алексей Цыденов. Осмотрев его, глава региона отметил - правительство Бурятии вместе с инвесторами приложат все усилия, чтобы лагерь развивался дальше.

- Всего лагерь может вместить 204 ребёнка. Он круглогодичный, здесь и отдых, и образование, и лечение, и восстановление. Детям здесь комфортно, им нравится, а если у ребят хорошее настроение, то они и развиваются по-другому, и здоровье у них крепче, - добавил Алексей Цыденов.

Далее глава Бурятии отправился в палаточный лагерь, который развернули в районе волонтёры проекта «Сохраним Байкал».
На побережье озера съехались активисты со всей России – с Санкт-Петербурга, Иркутска, Екатеринбурга, Магнитогорска и др. В течение двух недель волонтёры объезжают прибрежные районы Байкала, устанавливают информационные щиты с призывами о сохранении озера. Кроме того, они встречаются с общественниками, бизнесменами, главами поселений и обсуждают вопросы экологии.

Это уже не первая широкомасштабная акция активистов. Координатор проекта «Сохраним Байкал» Анастасия Потерина приехала в Бурятию из Москвы. Она рассказала, что со временем береговая линия становится всё чище. 

- Заметна хорошая работа регионального оператора, потому что раньше мы вывозили тонны отходов, начиная от пластика, заканчивая различным мусором. В этом году положение исправилось, и работа видна, - пояснила она.

Алексей Цыденов поблагодарил волонтёров за то, что они доносят до людей информацию о важности сохранения уникальных природных объектов.

- То, что вы общаетесь с людьми, которые на берегу, отдыхающими, вы, в первую очередь, стучитесь в сердце. О том, чтобы быть другим человеком, не сорить и любить природу, беречь природу. За это вам большое спасибо, - сказал глава Бурятии.



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