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Мошенники похитили у жительницы Бурятии 7 млн рублей

Мошенники похитили у жительницы Бурятии 7 млн рублей
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Женщина приехала в Иркутск и планировала купить там квартиру

43-летняя жительница Бурятии потеряла семь миллионов рублей, попавшись на уловку интернет-мошенников. Всё произошло в Иркутске, куда женщина приехала, чтобы купить квартиру.

- В соцсети «ВКонтакте» ей пришло сообщение со взломанной страницы знакомой о том, что коммерческий банк отмечает юбилей и раздаёт подарки клиентам. Поверив, женщина указала в переписке данные своих карт и коды из смс-сообщений, после чего с её счета пропали 7 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Как сообщал «Байкал-Dailу», по данным на 19 августа, с начала года жертвами мошенников стали 1 584 жителя Бурятии. Они лишились в общей сложности 400 млн рублей.


мошенничество

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