Жительница Бурятии перечислила «сотруднику ФСБ» более 2 млн рублей

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Мошенники за неделю обманули 41 жителя республики



За неделю жертвами мошенников стал 41 житель Бурятии, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. В общей сложности потерпевшие потеряли восемь миллионов рублей.



Наибольшая сумма похищенных средств составила 2,4 млн рублей. Именно столько перечислила жительница Иволгинского района лжесотруднику ФСБ.



- Женщине на сотовый телефон поступил звонок неустановленного лица, представившегося сотрудником ФСБ. Он пояснил, что мошенники оформили от её имени несколько кредитов на спонсирование организации в недружественной стране. Звонивший предложил для предотвращения незаконных действий оформить дублирующие кредиты и перевести денежные средства на безопасный счёт, - сообщили в прокуратуре.



Требования женщина выполнила, взяв несколько кредитов на общую сумму 2,4 млн рублей. Все деньги она в итоге перевела на счёт мошенника.



Всего с начала года жертвами мошенников стали 1 584 жителя республики. Они перечислили в общей сложности 400 млн рублей.



