19 августа

18 августа

Популярное

Жительница Бурятии перечислила «сотруднику ФСБ» более 2 млн рублей

Жительница Бурятии перечислила «сотруднику ФСБ» более 2 млн рублей
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Мошенники за неделю обманули 41 жителя республики

За неделю жертвами мошенников стал 41 житель Бурятии, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. В общей сложности потерпевшие потеряли восемь миллионов рублей.

Наибольшая сумма похищенных средств составила 2,4 млн рублей. Именно столько перечислила жительница Иволгинского района лжесотруднику ФСБ.

- Женщине на сотовый телефон поступил звонок неустановленного лица, представившегося сотрудником ФСБ. Он пояснил, что мошенники оформили от её имени несколько кредитов на спонсирование организации в недружественной стране. Звонивший предложил для предотвращения незаконных действий оформить дублирующие кредиты и перевести денежные средства на безопасный счёт, - сообщили в прокуратуре.

Требования женщина выполнила, взяв несколько кредитов на общую сумму 2,4 млн рублей. Все деньги она в итоге перевела на счёт мошенника.

Всего с начала года жертвами мошенников стали 1 584 жителя республики. Они перечислили в общей сложности 400 млн рублей.

мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутске пьяный мужчина избил девушку в лифте
В Иркутске пьяный мужчина избил девушку в лифте
Происшествия, 19.08.2023
Пострадавшая отказалась писать заявление
В Бурятии разлившаяся река затопила дорогу
В Бурятии разлившаяся река затопила дорогу
Происшествия, 19.08.2023
Подтоплены также подвалы жилых домов
В аэропорту Улан-Удэ у парня нашли наркотики в носке
В аэропорту Улан-Удэ у парня нашли наркотики в носке
Происшествия, 18.08.2023
Его задержали транспортные полицейские
В Иркутской области ликвидировали крупный пожар в гипермаркете
В Иркутской области ликвидировали крупный пожар в гипермаркете
Происшествия, 18.08.2023
Общая площадь возгорания составила 1800 квадратных метров
Улан-удэнец стрелял из ружья в сына и его друга
Улан-удэнец стрелял из ружья в сына и его друга
Происшествия, 18.08.2023
Стрелявший попал в обоих молодых людей
Иркутянин из страха перед 5G поджёг вышку сотовой связи
Иркутянин из страха перед 5G поджёг вышку сотовой связи
Происшествия, 18.08.2023
Мужчина два года читал статьи о влиянии сотовой связи на окружение

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^