В Улан-Удэ мужчина украл сумочку из примерочной

Изначально он пришёл в магазин, чтобы купить одежду



Днём15 августа в полицию Улан-Удэ обратилась 39-летняя женщина с заявлением о краже сумки. Она пояснила, что во время расчёта на кассе магазина одежды поняла, что забыла сумочку в примерочной, но на месте её уже не было.



Улан-удэнка попыталась позвонить на телефон, лежавший в сумке. Но после продолжительных гудков неизвестный выключил аппарат. Женщина оценила ущерб на сумму свыше 11 тысяч рублей.



Полицейские вскоре вычислили подозреваемого. Им оказался 52-летний житель посёлка Эрхирик Заиграевского района. Сотрудники убедили мужчину явиться в отдел полиции и вернуть украденную вещь.



- Злоумышленник рассказал следователю, что находился в магазине с целью приобретения одежды. Он зашёл в примерочную и увидел сумочку, висевшую на крючке. Мужчина взял чужое имущество и покинул магазин, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Мужчина нигде не работает, ранее не судим, но попадал в поле зрения правоохранительных органов. Украденную сумочку вернули владелице.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».



