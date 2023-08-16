16 августа

15 августа

Популярное

В Улан-Удэ мужчина украл сумочку из примерочной

В Улан-Удэ мужчина украл сумочку из примерочной
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Изначально он пришёл в магазин, чтобы купить одежду

Днём15 августа в полицию Улан-Удэ обратилась 39-летняя женщина с заявлением о краже сумки. Она пояснила, что во время расчёта на кассе магазина одежды поняла, что забыла сумочку в примерочной, но на месте её уже не было.

Улан-удэнка попыталась позвонить на телефон, лежавший в сумке. Но после продолжительных гудков неизвестный выключил аппарат. Женщина оценила ущерб на сумму свыше 11 тысяч рублей.

Полицейские вскоре вычислили подозреваемого. Им оказался 52-летний житель посёлка Эрхирик Заиграевского района. Сотрудники убедили мужчину явиться в отдел полиции и вернуть украденную вещь.

- Злоумышленник рассказал следователю, что находился в магазине с целью приобретения одежды. Он зашёл в примерочную и увидел сумочку, висевшую на крючке. Мужчина взял чужое имущество и покинул магазин, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Мужчина нигде не работает, ранее не судим, но попадал в поле зрения правоохранительных органов. Украденную сумочку вернули владелице.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ мужчина украл сумочку из примерочной
В Улан-Удэ мужчина украл сумочку из примерочной
Происшествия, 16.08.2023
Изначально он пришёл в магазин, чтобы купить одежду
В Бурятии утонул 13-летний ребёнок
В Бурятии утонул 13-летний ребёнок
Происшествия, 16.08.2023
Тело мальчика с вечера ищут спасатели и полиция

Улан-удэнец, отхлеставший ребёнка за брошенный снежок, выплатил компенсацию
Улан-удэнец, отхлеставший ребёнка за брошенный снежок, выплатил компенсацию
Происшествия, 16.08.2023
Игравшие дети случайно попали снежком в проезжавший мимо автомобиль
В Забайкалье виновника ДТП с четырьмя погибшими отправили в колонию
В Забайкалье виновника ДТП с четырьмя погибшими отправили в колонию
Происшествия, 16.08.2023
Водитель пытался списать вину на покойного пассажира
Пожилой иркутянин едва не отдал мошенникам кредитные 200 тысяч
Пожилой иркутянин едва не отдал мошенникам кредитные 200 тысяч
Происшествия, 15.08.2023
Схему обмана быстро распознали сотрудницы банка 
В Бурятии из-за детской шалости произошло два пожара
В Бурятии из-за детской шалости произошло два пожара
Происшествия, 15.08.2023
Пожары случились в Закаменском и Тарбагатайском районах 
У братчанина конфисковали «Тойоту» за пьяную езду
У братчанина конфисковали «Тойоту» за пьяную езду
Происшествия, 15.08.2023
Мужчину приговорили к обязательным работам 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^