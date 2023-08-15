Жительница Бурятии отправила осуждённому «наркотическую» колонку

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

Посылку вовремя перехватили



В Хабаровском районе в посылке, которая пришла в местное почтовое отделение, обнаружили наркотики. Выяснилось, что посылку отправила 39-летняя жительница Бичурского района.



Полицейским женщина призналась, что коноплю она собрала в начале июня вблизи села и за огородами своего дома. Из собранной конопли изготовила наркотик для личного потребления.



Также женщина рассказала, что в местах лишения свободы в Хабаровском крае отбывает наказание её племянник, который попросил отправить ему кедровый орех. Вместе с орехом сельчанка выслала ему наркотическое средство, предварительно спрятав его в музыкальную колонку.



- В ходе обыска оперативники уголовного розыска во дворе дома женщины изъяли наркотическое вещество массой около 750 граммов. Результат освидетельствования на употребление наркотического средства оказался положительным. С гражданкой проведена профилактическая беседа. Отметим, что злоумышленница ранее не судима, не работает, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств в крупном размере».

