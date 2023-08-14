Третий напавший на одноногого участника СВО в Забайкалье сам сдался полиции

Правоохранители прочесали в его поисках несколько сёл
- В мероприятиях по розыску гражданина задействовали весь личный состав пункта полиции по Нерчинско-Заводскому району МО МВД России «Газимуро-Заводский» и опытных оперативников уголовного розыска аппарата регионального УМВД, – рассказали в пресс-службе МВД по Забайкальскому краю.
Правоохранители прочёсывали лес и проверили все дома и строения в ближайших сёлах. Одновременно они беседовали с местными жителями и родственниками злоумышленника, которые могли что-либо знать о его возможном местонахождении.
В итоге утром 13 августа мужчина сам пришёл в отдел. Сейчас с ним работают полицейские. В ближайшее время забайкальца передадут следственным органам.
Всё произошло ночью 5-го числа в Нерчинско-Заводском районе соседнего Забайкалья. На мужчину, который участвовал в специальной военной операции и потерял ногу во время боевых действий, прямо в кафе набросилась несколько молодых людей. Между ними произошёл конфликт, переросший в драку.
Бойца избили и повредили его автомобиль. Ряд telegram-каналов сообщил, что на его защиту пытался встать друг, но он тоже без ноги и потому силы оказались неравны. По некоторым данным, с обоих участников СВО сорвали их награды.
Пострадавший обратился в полицию утром. Правоохранители в кратчайшие сроки установили всех участников конфликта и нашли очевидцев.
Одного нападавшего 27-ми лет задержали практически сразу. Его поместили в изолятор временного содержания и возбудили уголовные дела за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью (по части 115) и за умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом» (по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса РФ).
В МВД назначили судебно-медицинскую экспертизу, в ходе которой должны определить тяжесть вреда здоровью потерпевшего. Её проведёт специализированная медицинская организация. Уже потом, в зависимости от результатов, будет решаться вопрос о переквалификации уголовного дела на более тяжкую статью, рассказали ранее в УМВД по Забайкальскому краю. Второго злоумышленника удалось поймать 8 августа.