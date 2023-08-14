14 августа

13 августа

Популярное

Третий напавший на одноногого участника СВО в Забайкалье сам сдался полиции

Третий напавший на одноногого участника СВО в Забайкалье сам сдался полиции
Происшествия,  Фото:УМВД по Забайкальскому краю
Правоохранители прочесали в его поисках несколько сёл

В Забайкальском крае накануне задержали 43-летнего местного жителя, который в начале августа жестоко избил участника специальной военной операции вместе со своими товарищами. Он дольше всех скрывался от стражей порядка.

- В мероприятиях по розыску гражданина задействовали весь личный состав пункта полиции по Нерчинско-Заводскому району МО МВД России «Газимуро-Заводский» и опытных оперативников уголовного розыска аппарата регионального УМВД, – рассказали в пресс-службе МВД по Забайкальскому краю.

Правоохранители прочёсывали лес и проверили все дома и строения в ближайших сёлах. Одновременно они беседовали с местными жителями и родственниками злоумышленника, которые могли что-либо знать о его возможном местонахождении.

В итоге утром 13 августа мужчина сам пришёл в отдел. Сейчас с ним работают полицейские. В ближайшее время забайкальца передадут следственным органам.

Всё произошло ночью 5-го числа в Нерчинско-Заводском районе соседнего Забайкалья. На мужчину, который участвовал в специальной военной операции и потерял ногу во время боевых действий, прямо в кафе набросилась несколько молодых людей. Между ними произошёл конфликт, переросший в драку.

Бойца избили и повредили его автомобиль. Ряд telegram-каналов сообщил, что на его защиту пытался встать друг, но он тоже без ноги и потому силы оказались неравны. По некоторым данным, с обоих участников СВО сорвали их награды.

Пострадавший обратился в полицию утром. Правоохранители в кратчайшие сроки установили всех участников конфликта и нашли очевидцев.

Одного нападавшего 27-ми лет задержали практически сразу. Его поместили в изолятор временного содержания и возбудили уголовные дела за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью (по части 115) и за умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом» (по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса РФ).

В МВД назначили судебно-медицинскую экспертизу, в ходе которой должны определить тяжесть вреда здоровью потерпевшего. Её проведёт специализированная медицинская организация. Уже потом, в зависимости от результатов, будет решаться вопрос о переквалификации уголовного дела на более тяжкую статью, рассказали ранее в УМВД по Забайкальскому краю. Второго злоумышленника удалось поймать 8 августа. 
нападение спецоперация на Украине

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Третий напавший на одноногого участника СВО в Забайкалье сам сдался полиции
Третий напавший на одноногого участника СВО в Забайкалье сам сдался полиции
Происшествия, 14.08.2023
Правоохранители прочесали в его поисках несколько сёл
Читинцы украли лежавшие на улице трубы
Читинцы украли лежавшие на улице трубы
Происшествия, 14.08.2023
Они стащили их с ремонтируемого участка
В Монголии зафиксировали три случая подозрения на бубонную чуму
В Монголии зафиксировали три случая подозрения на бубонную чуму
Происшествия, 14.08.2023
Больные ели мясо тарбагана, монгольского сурка
В Иркутской области 18-летнего парня посадили на пять лет за смертельное ДТП
В Иркутской области 18-летнего парня посадили на пять лет за смертельное ДТП
Происшествия, 14.08.2023
Школьник погиб, катаясь на снегокате, прицепленном к автомобилю
В Иркутской области на пожаре погибли мужчина и женщина
В Иркутской области на пожаре погибли мужчина и женщина
Происшествия, 14.08.2023
Тела погибших из горящего дома вынесли соседи 
За год в Бурятии почти на четверть возросло число ДТП с пострадавшими
За год в Бурятии почти на четверть возросло число ДТП с пострадавшими
Происшествия, 14.08.2023
По аварийности на дорогах республика оказалась не на лучших позициях
В Иркутске утонул мужчина
В Иркутске утонул мужчина
Происшествия, 14.08.2023
Тело погибшего на берег подняли очевидцы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^