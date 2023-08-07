В Забайкальском крае жестоко избили участников СВО

С ветеранов сорвали награды

«В Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края, был жестоко избит участник СВО, который потерял ногу во время боевых действий», - сообщил 6 августа телеграм-канал РосгVардеец. И опубликовал фотографии одного из пострадавших в больнице.

По данным телеграм-канала, «два злоумышленника ногами запинывали инвалида, в то время как остальные шесть участников (среди них две девушки) происшествия весело их подбадривали. Своего товарища пытался защитить другой участник СВО, но он тоже без ноги и потому силы были не равны. Злоумышленники называли участников СВО *** и всячески глумились над инвалидами».

Местные СМИ подтверждают эту информацию, называя нападавших «проукраинскими».

В полиции Забайкальского края сообщили, что привлечь к ответственности возможно только двоих молодых людей, которые непосредственно избивали пострадавшего. Остальные к ответственности не могут быть привлечены.

«Также злоумышленники повредили личное авто участника СВО, - сообщил РосгVардеец. - С участников СВО были сорваны и выброшены награды».

«Надеюсь, этих ублюдков покажут и накажут по всей строгости закона», - написал автор канала.



На пост тут же отреагировал депутат Госдумы Александр Хинштейн:

«Если всё изложенное правда, к уголовной ответственности должны быть привлечены все участники избиения инвалида СВО: и те, кто бил, и те, кто оскорблял. Да и статью за дискредитацию Вооруженных Сил и участников СВО никто тоже не отменял».

По словам депутата, он уже связался с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым и «попросил разобраться в ситуации: что в действительности там произошло».6 августа стало известно, что задержан 27-летний мужчина – один из напавших на участника военной операции в кафе в селе Нерчинский Завод. В отношении него возбуждены дела о нанесении легкого вреда здоровью и повреждении имущества. По первой статье может грозить до двух лет лишения свободы, по второй — до пяти, сообщает РБК.В МВД отметили, что нападавших проверят по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3. КоАП).