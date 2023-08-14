По аварийности на дорогах республика оказалась не на лучших позициях
Эксперты авторитетного агентства РИА Рейтинг выяснили, сколько дорожно-транспортных происшествий зафиксировали в 85 регионах страны в первой половине 2023 года. Сведений ещё о четырёх – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях – пока нет.
Все субъекты ранжировали по числу ДТП с пострадавшими (погибшими и получившими травмы) на 100 тысяч транспортных средств (ТС), включая автобусы, грузовые и легковые автомобили. Возглавили список те, где их меньше, и далее – по возрастающей (антилидеры – в конце). В целом с января по июнь (по сравнению с аналогичным периодом 2022 года) таких происшествий стало больше в 59 регионах.
Самая низкая аварийность (снижение за год на 5,1%) – в Чечне, где на 100 000 ТС приходится 13,8 ДТП. Далее идут Томская область (39,8), Ямало-Ненецкий (41,5) и Ненецкий автономный округа (49,4), Подмосковье (50,6), Чукотка (56), Свердловская (57,1) и Оренбургская области (57,5), Ханты-Мансийский АО – Югра (59,8) и Хакасия (67,2).
Самые высокие показатели оказались в Тыве (315,6). Также в десятке – Омская область (198,9), Калмыкия (186,4), Тюменская (185,9) и Амурская области (174,7), Севастополь (159,5), Еврейская АО (157,8), Кировская область (156,7), Карачаево-Черкессия (152,8) и Костромская область (151,3).
В Бурятии, которая значится в этом перечне на 66 строчке, на сто тысяч единиц транспорта в январе-июне приходилось 122,6 ДТП с погибшими и ранеными, а на 100 тысяч человек было примерно 65,1 пострадавших. За год аварий с ними стало больше почти на четверть – на 24,6%. Соседнее Забайкалье в рейтинге – на 40 месте с показателем 101,1, Иркутская область – на 67 (123,5)
За год в Бурятии почти на четверть возросло число ДТП с пострадавшими
Происшествия, Фото:
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