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В Улан-Удэ поджигатели военкомата заявили, что их обманули телефонные мошенники

В Улан-Удэ поджигатели военкомата заявили, что их обманули телефонные мошенники
Происшествия,  Фото:Весь Улан-Удэ • Бурятия
Стали известны новые подробности в деле о поджоге здания бывшего военкомата

Мужчина и пожилая женщина, задержанные за поджог здания бывшего военкомата Советского района Улан-Удэ, заявили, что были обмануты телефонными мошенниками. Новые подробности дела сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

- В ходе проведённых следственно-оперативных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержаны 34-летний мужчина из отдалённого района и 69-летняя местная жительница. В ходе проведённых допросов подозреваемые сообщили, что якобы решились на преступление под влиянием неизвестных лиц, которые по телефону ввели их в заблуждение и побудили совершить поджог военкомата, - уточнили в следственном управлении.

Данные показания сейчас проверяются следственным и оперативным путём.

Похожая схема по всей стране

Только за несколько дней в России было предпринято более десяти попыток поджога зданий военных комиссариатов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Свердловской области.

Представители спецслужбы рассказали, что аферисты, находящиеся за рубежом, действуют от имени якобы российских силовиков. Вначале они путём манипуляций принуждают граждан к проведению финансовых операций. А затем «для возврата денег» склоняют их к совершению терактов, направленных против административных зданий.

Подобные случаи зафиксированы в самых разных регионах страны. Все эти эпизоды объединяет ещё и то, что в роли преступников под воздействием телефонных мошенников оказываются обычные пенсионеры и женщины средних лет — люди, весьма далёкие от криминального мира.

«Лента.Ру» передаёт: на допросах задержанные поджигатели заявляют схожие вещи: они уверены, что действовали по заданию сотрудников ФСБ, МВД или Центробанка. Эти кураторы (на деле — мошенники) под благими предлогами, угрозами и манипуляциями заставляют россиян готовить зажигательные смеси, а затем идти к военкоматам.

Подожгли здание, откуда военкомат съехал

Поджог в Улан-Удэ произошёл вечером 1 августа на улице Каландаришвили. Мужчина и женщина, не скрывавшие лица, действовали прямо на глазах у прохожих. Так что очевидцы сняли произошедшее на видео, оно вскоре появилось в паблике «Весь Улан-Удэ • Бурятия».

Мужчина бросил в окно и дверной проём бутылки с горючей смесью, из-за чего огонь быстро распространился. Пожилая сообщница поджигателя стояла рядом, именно из её сумки мужчина доставала бутылки.

После они вдвоём ушли с места, сели на трамвай, где их лица сняла видеокамера. Ориентировка на подозреваемых была распространена в СМИ и в соцсетях, и на следующий день их задержали.

Возбуждено уголовное дело о теракте – а именно ч. 1 ст. 205 УК РФ «Террористический акт, то есть совершение поджога, устрашающего население и создающего опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба и наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти и воздействия на принятие ими решений». Максимальное наказание по этой статье – до 20 лет лишения свободы.

Пожар же не принёс особого вреда – возгорание было оперативно потушено, пострадавших нет. Военкомат Советского района здесь уже не находится, он съехал, но на некоторых сайтах в Сети ещё указан старый адрес.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.

Поджог теракт

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