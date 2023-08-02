В Улан-Удэ задержали подозреваемых в поджоге здания бывшего военкомата

Одна из них – 70-летняя старушка

Подозреваемые в поджоге 1 августа неэксплуатируемого здания в Советском районе Улан-Удэ задержаны, сообщается на сайте правительства Бурятии. Возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Максимальное наказание по этой статье – до 20 лет лишения свободы.

Установлены личности правонарушителей – житель Еравнинского района 1988 года рождения и жительница Улан-Удэ 1953 года рождения.

«Байкал-Daily» сообщал, что подозреваемые попали на камеры видеонаблюдения.

МВД по Республике Бурятия напоминает о неотвратимости наказания за совершение противоправных действий, совершенных под диктовку мошенников под угрозами или уговорами. О любых обращениях таких лиц правоохранительные органы просят жителей Бурятии незамедлительно сообщать в полицию.

«Предупредите близких и сами действуете правилам, которые защитят вас от мошенников: прекратите разговор с неизвестными, если они вам угрожают потерей денег или имущества, требуют взять кредит. При опасении за свою жизнь, жизнь близких или имущества – немедленно обращайтесь в полицию», - отмечают в МВД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Dailу», поджог произошёл вечером 1 августа на улице Каландаришвили. Видео момента поджога опубликовал «Весь Улан-Удэ • Бурятия»: очевидцы сняли, как мужчина бросает в окно и дверной проём бутылки с горючей смесью. Огонь быстро распространился. Сообщница поджигателя стоит рядом, именно из её сумки мужчина достаёт бутылки.



Возгорание прибывшие пожарные оперативно ликвидировали, пострадавших нет. В этом здании ранее располагался военкомат Советского района.



Также на днях в суд ушло дело жителя села Мухоршибирь, поджёгшего районный военкомат в октябре 2022 года. Мужчину будут судить по статье о террористическом акте.