Поджигатели бывшего здания военкомата в Улан-Удэ попали под камеру







О местонахождении данного гражданина просят сообщить по телефонам: +7 (983)338-47-88, +7 (908)593-08-73 или 102 (112). Анонимность гарантируется.



Как сообщал «Байкал-Dailу»,



Возгорание прибывшие пожарные оперативно ликвидировали, пострадавших нет. Полиция проводит проверку, её ход поставила на контроль прокуратура Бурятии.

О местонахождении данного гражданина просят сообщить по телефонам: +7 (983)338-47-88, +7 (908)593-08-73 или 102 (112). Анонимность гарантируется.Как сообщал «Байкал-Dailу», поджог произошёл вечером 1 августа на улице Каландаришвили . Видео момента поджога опубликовал «Весь Улан-Удэ • Бурятия»: очевидцы сняли, как мужчина бросает в окно и дверной проём бутылки с горючей смесью. Огонь быстро распространился. Сообщница поджигателя стоит рядом, именно из её сумки мужчина достаёт бутылки.Возгорание прибывшие пожарные оперативно ликвидировали, пострадавших нет. Полиция проводит проверку, её ход поставила на контроль прокуратура Бурятии.

МВД по Бурятии опубликовало ориентировку на подозреваемых в поджоге здания, в котором ранее располагался военкомат Советского района Улан-Удэ. Их сняла камера видеонаблюдения в трамвае.- Сотрудниками полиции разыскивается подозреваемый в совершении общественно опасного деяния в Советском районе Улан-Удэ. 1 августа в 21:18 мужчина со спутницей вышли из трамвая на остановке Юного Коммунара, - сообщили в министерстве внутренних дел.