В Улан-Удэ неизвестный поджёг здание бывшего военкомата

Происшествия, Фото: Весь Улан-Удэ • Бурятия

Он бросил в здание бутылки с горючей смесью



Пожар произошёл вечером 1 августа на улице Каландаришвили в Улан-Удэ. Неизвестный мужчину бросил в здание, где ранее располагался военкомат, две бутылки с горючей смесью. Огонь быстро распространился. Видео момента поджога опубликовал «Весь Улан-Удэ • Бурятия».



Пострадавших в результате пожара нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.



- К тушению привлекались пожарные расчёты в количестве восьми человек и две единицы техники. Пожар ликвидирован на площади 1 квадратный метр. В результате пожара закопчена наружная часть стены неэксплуатируемого здания, - уточнили в ведомстве.



На месте работают правоохранители и дознаватель МЧС. Полиция проводит проверку. Её ход и результаты взяла на контроль прокуратуры Бурятии.



- Прокуратура контролирует ход и результаты проверки, организованной органами полиции, по факту поджога здания в Советском районе. Надзорным органом будет дана оценка законности принятого правового решения. По предварительным данным, неустановленное лицо в окно и дверной проём здания, расположенного по улице Каландаришвили, забросило бутылки с горючей смесью, в результате чего произошло возгорание. Обстоятельства происшествия и ущерб устанавливаются, - сообщили в прокуратуре республики.

