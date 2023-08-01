Он бросил в здание бутылки с горючей смесью
Пожар произошёл вечером 1 августа на улице Каландаришвили в Улан-Удэ. Неизвестный мужчину бросил в здание, где ранее располагался военкомат, две бутылки с горючей смесью. Огонь быстро распространился. Видео момента поджога опубликовал «Весь Улан-Удэ • Бурятия».
Пострадавших в результате пожара нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
- К тушению привлекались пожарные расчёты в количестве восьми человек и две единицы техники. Пожар ликвидирован на площади 1 квадратный метр. В результате пожара закопчена наружная часть стены неэксплуатируемого здания, - уточнили в ведомстве.
На месте работают правоохранители и дознаватель МЧС. Полиция проводит проверку. Её ход и результаты взяла на контроль прокуратуры Бурятии.
- Прокуратура контролирует ход и результаты проверки, организованной органами полиции, по факту поджога здания в Советском районе. Надзорным органом будет дана оценка законности принятого правового решения. По предварительным данным, неустановленное лицо в окно и дверной проём здания, расположенного по улице Каландаришвили, забросило бутылки с горючей смесью, в результате чего произошло возгорание. Обстоятельства происшествия и ущерб устанавливаются, - сообщили в прокуратуре республики.
В Улан-Удэ неизвестный поджёг здание бывшего военкомата
Происшествия, Фото:
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