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В Бурятии пьяный подросток разъезжал на мотоцикле

В Бурятии пьяный подросток разъезжал на мотоцикле
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Автоинспекторы задержали его ночью

Ночью 29 июля в селе Бичура наряд ДПС обратил внимание на мотоцикл без государственного номера, который двигался по улице Советской. У водителя и пассажира отсутствовали мотошлемы. Стражи порядка остановили мотоцикл.

Выяснилось, что за рулём находится 16-летний учащийся техникума без соответствующих прав управления. Кроме того, он был пьян.

- У юноши имелись признаки алкогольного опьянения. На место происшествия была приглашена мать несовершеннолетнего, в присутствии которой проведена процедура освидетельствования на состояние опьянения. Молодой человек признался, что употребил спиртные напитки и поехал кататься на мотоцикле, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

В отношении юного нарушителя составили протокол за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения и без водительского удостоверения. Мама подростка привлечена к административной ответственности за передачу прав управления лицу, заведомо не имеющему такого права.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в апреле в той же Бичуре автоинспекторы остановили автомобиль «Ниссан Куб», управлял которым пьяный 17-летний парень.

мотоциклисты алкогольное опьянение

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