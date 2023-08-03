Автоинспекторы задержали его ночью
Ночью 29 июля в селе Бичура наряд ДПС обратил внимание на мотоцикл без государственного номера, который двигался по улице Советской. У водителя и пассажира отсутствовали мотошлемы. Стражи порядка остановили мотоцикл.
Выяснилось, что за рулём находится 16-летний учащийся техникума без соответствующих прав управления. Кроме того, он был пьян.
- У юноши имелись признаки алкогольного опьянения. На место происшествия была приглашена мать несовершеннолетнего, в присутствии которой проведена процедура освидетельствования на состояние опьянения. Молодой человек признался, что употребил спиртные напитки и поехал кататься на мотоцикле, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В отношении юного нарушителя составили протокол за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения и без водительского удостоверения. Мама подростка привлечена к административной ответственности за передачу прав управления лицу, заведомо не имеющему такого права.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в апреле в той же Бичуре автоинспекторы остановили автомобиль «Ниссан Куб», управлял которым пьяный 17-летний парень.
В Бурятии пьяный подросток разъезжал на мотоцикле
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Произошло это после увеличения сброса воды на Иркутской ГЭС
По прогнозам, электричество вернётся через несколько часов
Автоинспекторы задержали его ночью
Малыш выпал из окна на пятом этаже
Дождь смыл асфальт и тротуары в 102 микрорайоне
Глава СКР поручил усилить группу следователей опытными сотрудниками
Иностранец нарушил срок пребывания в России
Воду здесь пока не откачивали
По предварительным данным, он скончался от удара током
Его пассажиры легко отделались
Мужчины жили вместе в комнате общежития
Их обнаружили на берегу реки
Наркотик он приобрёл через интернет
Три из них опрокинулись
Его тушат пять человек