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В Бурятии произошли ДТП с пьяными водителем и велосипедистом

В Бурятии произошли ДТП с пьяными водителем и велосипедистом
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
В авариях пострадали два человека

Накануне, 27 июля, на дорогах Бурятии зарегистрировано 27 аварий, в том числе ДТП с пострадавшими. Последние произошли в Кабанском и Хоринском районах.

В Кабанском районе в районе села Большая Речка столкнулись три автомобиля; виновником оказался пьяный водитель.

- 37-летний водитель ВАЗ-2121, следуя в состоянии алкогольного опьянения по ремонтному участку дороги в районе, совершил столкновение с впереди идущим автомобилем «Тойота Лэнд Крузер Прадо», который от удара совершил столкновение со встречным автомобилем «Тойота Гибрид», - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП водитель «Нивы» получил травмы различной степени тяжести.

Второе ДТП произошло вечером в селе Хоринск, там пострадал пьяный велосипедист.

32-летний мужчина сел за руль автомобиля «Мазда Фамилия», несмотря на то, что не имеет водительских прав. На улице Пионерская он сбил 50-летнего велосипедиста.

- В результате ДТП мужчина с травмами доставлен в медицинское учреждение. Установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, - уточнили в Госавтоинспекции.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в больнице скорой медицинской помощи в Улан-Удэ скончалась женщина, впавшая в кому после наезда мопеда.

26 июля в Иволгинском районе пьяный водитель стал виновником ДТП, в котором погибла 12-летняя девочка. Мужчина задержан, сегодня стало известно, что на него возбудили уголовное дело.

ДТП алкогольное опьянение

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