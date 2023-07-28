В авариях пострадали два человека
Накануне, 27 июля, на дорогах Бурятии зарегистрировано 27 аварий, в том числе ДТП с пострадавшими. Последние произошли в Кабанском и Хоринском районах.
В Кабанском районе в районе села Большая Речка столкнулись три автомобиля; виновником оказался пьяный водитель.
- 37-летний водитель ВАЗ-2121, следуя в состоянии алкогольного опьянения по ремонтному участку дороги в районе, совершил столкновение с впереди идущим автомобилем «Тойота Лэнд Крузер Прадо», который от удара совершил столкновение со встречным автомобилем «Тойота Гибрид», - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП водитель «Нивы» получил травмы различной степени тяжести.
Второе ДТП произошло вечером в селе Хоринск, там пострадал пьяный велосипедист.
32-летний мужчина сел за руль автомобиля «Мазда Фамилия», несмотря на то, что не имеет водительских прав. На улице Пионерская он сбил 50-летнего велосипедиста.
- В результате ДТП мужчина с травмами доставлен в медицинское учреждение. Установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, - уточнили в Госавтоинспекции.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в больнице скорой медицинской помощи в Улан-Удэ скончалась женщина, впавшая в кому после наезда мопеда.
26 июля в Иволгинском районе пьяный водитель стал виновником ДТП, в котором погибла 12-летняя девочка. Мужчина задержан, сегодня стало известно, что на него возбудили уголовное дело.
В Бурятии произошли ДТП с пьяными водителем и велосипедистом
Происшествия, Фото:
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