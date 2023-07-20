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В Улан-Удэ трамвай сошёл с рельсов

В Улан-Удэ трамвай сошёл с рельсов
Происшествия,  Фото:Весь Улан-Удэ • Бурятия
Инцидент произошёл на кольцевой развязке

Сегодня, 20 июля, на кольцевой развязке на улице Ключевская в Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай. Видео опубликовал «Весь Улан-Удэ • Бурятия», подписчики которого рассказали, что на месте возникла пробка.

В МУП «Управление трамвая» «Байкал-Daily» сообщили, что время простоя составило 17 минут. В 14:57 трамвайное движение было восстановлено.

Также здесь пояснили, что один вагон буксировал другой – неисправный. Поэтому вагоны стояли на близком расстоянии.

Как сообщал «Байкал-Daily», 29 июня на проспекте 50-летия Октября столкнулись два трамвая. В результате необычного ДТП пострадали пять человек
трамвай сход с рельсов

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