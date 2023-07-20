Инцидент произошёл на кольцевой развязке
Сегодня, 20 июля, на кольцевой развязке на улице Ключевская в Улан-Удэ с рельсов сошёл трамвай. Видео опубликовал «Весь Улан-Удэ • Бурятия», подписчики которого рассказали, что на месте возникла пробка.
В МУП «Управление трамвая» «Байкал-Daily» сообщили, что время простоя составило 17 минут. В 14:57 трамвайное движение было восстановлено.
Также здесь пояснили, что один вагон буксировал другой – неисправный. Поэтому вагоны стояли на близком расстоянии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 29 июня на проспекте 50-летия Октября столкнулись два трамвая. В результате необычного ДТП пострадали пять человек.
В Улан-Удэ трамвай сошёл с рельсов
Происшествия, Фото:
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