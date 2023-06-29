При столкновении трамваев в Улан-Удэ пострадали пять человек



Утром 29 июня на проспекте 50-летия Октября в Улан-Удэ столкнулись два трамвая. Видео с места появилось в telegram-канале «Город солнца» и местных пабликах.



Сообщалось, что на месте работают оперативные службы. Как выяснилось, без пострадавших не обошлось. Министр здравоохранения Евгения Лудупова сообщила, что в больницу скорой медицинской помощи (БСМП) доставили пять человек.



- Это пассажиры с различными травмами, в том числе – с ушибами мягких тканей и грудной клетки. Их оперативно осмотрели врачи. Состояние пострадавших оценили как стабильное, – написала Лудупова на своей странице в соцсети.



Медики приняли все необходимые меры. Четырёх пассажиров после осмотра и помощи отпустили домой. Ещё одного направили на консультацию в отделение челюстно-лицевой хирургии республиканской клинической больницы имени Н. А. Семашко.



Ситуацию прокомментировали и в МУП «Управление трамвая».



- В 9:22 произошло ДТП с участием двух трамваев. Отдел безопасности движения МУП проводит служебную проверку по данному факту, – сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе предприятия.







Известно, что вагоны с рельсов не сходили и как они могли столкнуться – пока вопрос.