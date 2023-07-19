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В Улан-Удэ сбили перебегавшего на «красный» пешехода

В Улан-Удэ сбили перебегавшего на «красный» пешехода
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Мужчину доставили в больницу

Сегодня, 19 июля, около 10 часов утра на улице Ботаническая в Улан-Удэ произошёл наезд на пешехода.

- 44-летний водитель автомобиля «Тойота Калдина» на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на мужчину, который пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП 40-летнего пешехода с травмами доставили в больницу.

Накануне в Энергетике произошёл наезд на 10-летнего мальчика, катавшегося на велосипеде. Его сбила женщина-водитель «Мазды».

9 июля на улице Путейская водитель автомобиля «Лексус RX300» сбил 69-летнюю женщину. С места аварии он скрылся, не оказав пенсионерке никакой помощи. Увидев произошедшее, в погоню за ним пустился очевидец. Благодаря неравнодушному мужчине вскоре водитель «Лексуса» был задержан.

ДТП

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