Мужчину доставили в больницу
Сегодня, 19 июля, около 10 часов утра на улице Ботаническая в Улан-Удэ произошёл наезд на пешехода.
- 44-летний водитель автомобиля «Тойота Калдина» на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на мужчину, который пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП 40-летнего пешехода с травмами доставили в больницу.
Накануне в Энергетике произошёл наезд на 10-летнего мальчика, катавшегося на велосипеде. Его сбила женщина-водитель «Мазды».
9 июля на улице Путейская водитель автомобиля «Лексус RX300» сбил 69-летнюю женщину. С места аварии он скрылся, не оказав пенсионерке никакой помощи. Увидев произошедшее, в погоню за ним пустился очевидец. Благодаря неравнодушному мужчине вскоре водитель «Лексуса» был задержан.
В Улан-Удэ сбили перебегавшего на «красный» пешехода
Происшествия, Фото:
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