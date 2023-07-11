В Улан-Удэ свидетель наезда на пешехода пустился в погоню за виновником







22-летний горожанин, находившийся за рулём иномарки, свои действия объяснил испугом, так как ранее не попадал в такие ситуации.



Молодой человек имеет небольшой стаж вождения, водительское удостоверение он получил полгода назад. За оставление места ДТП в отношении него составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.27 КоАП. По факту ДТП проводится проверка.



Госавтоинспекция поблагодарила горожанина за проявленное неравнодушие и помощь в задержании нарушителя.



В Улан-Удэ сотрудники ДПС задержали водителя, скрывшегося с места наезда на женщину-пешехода. Виновника помог задержать неравнодушный очевидец произошедшего.Как сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии, ДТП произошло днём в воскресенье, 9 июля. Водитель автомобиля «Лексус RX300» при выезде со двора дома №1 по улице Путейская, сбил 69-летнюю женщину. С места аварии он скрылся.Очевидец, увидев, что автомобилист не остановился и не оказал помощи пострадавшей, организовал преследование. В районе гаражей на улице Сенчихина он попытался заблокировать внедорожник, однако нарушителю удалось скрыться.Тогда свидетель позвонил в Госавтоинспекцию и дал подробное описание автомобиля и самого водителя.«Я обратил внимание, что на транспортном средстве отсутствовали государственные регистрационные знаки, поэтому незамедлительно бросился в погоню. Кроме того, я увидел, что пострадавшая женщина самостоятельно встала и ей оказывают помощь другие свидетели произошедшего», - рассказал улан-удэнец.Свой поступок он не считает героическим, но очень рад, что его действия помогли задержать недобросовестного водителя.